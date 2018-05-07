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РФПЛ расследует инцидент с оскорбительным баннером фанатов «Зенита» в адрес Геркуса

7 мая 2018, 00:35
6

РФПЛ расследует случай с оскорбительным баннером в адрес президента «Локомотива» Ильи Геркуса, который был вывешен болельщиками «Зенита» во время матча 29-го тура чемпионата России. Об этом сообщил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.

«Инцидент с оскорбительным баннером в адрес Геркуса, вывешенный фанатами «Зенита», будет рассмотрен на совещании во вторник. Сейчас идет его расследование, мы будем разбираться, каким образом это произошло. Непосредственно наказание будет выносить уже КДК», – сказал Алексеев.

Напомним, что на баннере было написано: «Геркус – гей, как вся движуха. Юрий Палыч – уважуха».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Геркус Илья
Комментарии (6)
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woyser
1525645340
Достаточно толерантный банер, без всякой жести. Если так подходить, тогда 85% болел вообще надо оштрафовать и не пускать на стадион, за постоянное оскорбление судей, вот там словечки, так словечки. А тут гей, причём такой-же как и все. "Бомбардир", не надо было слова с банера выставлять, вами то-же может занятся РФПЛ и КДК)))
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Павел Амурский
1525647273
А разве гей это оскорбление?
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СашкаГуров
1525649330
геи гея обозвали геем !!!!
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srg38
1525684423
Был на стадионе, классный баннер, всем понравился. Жаль быстро убрали. Голубые назвали геем выходца с Питера, болельщика Зенита. Всё закономерно.
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Inks
1525699546
Если этот баннер признают оскорбительным, то получается, что власти официально допустят гомофобию, потому как считать слово "гей" оскорблением - это в чистом виде гомофобия))
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