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    РФПЛ расследует инцидент с оскорбительным баннером фанатов «Зенита» в адрес Геркуса

    РФПЛ расследует случай с оскорбительным баннером в адрес президента «Локомотива» Ильи Геркуса, который был вывешен болельщиками «Зенита» во время матча 29-го тура чемпионата России. Об этом сообщил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.

    «Инцидент с оскорбительным баннером в адрес Геркуса, вывешенный фанатами «Зенита», будет рассмотрен на совещании во вторник. Сейчас идет его расследование, мы будем разбираться, каким образом это произошло. Непосредственно наказание будет выносить уже КДК», – сказал Алексеев.

    Напомним, что на баннере было написано: «Геркус – гей, как вся движуха. Юрий Палыч – уважуха».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2018 00:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +272

      Inks 7 мая 2018, 16:25

      Если этот баннер признают оскорбительным, то получается, что власти официально допустят гомофобию, потому как считать слово "гей" оскорблением - это в чистом виде гомофобия))

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 7 мая 2018, 12:13

      Был на стадионе, классный баннер, всем понравился. Жаль быстро убрали. Голубые назвали геем выходца с Питера, болельщика Зенита. Всё закономерно.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 7 мая 2018, 02:28

      геи гея обозвали геем !!!!

      4
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 7 мая 2018, 01:54

      А разве гей это оскорбление?

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 мая 2018, 01:22

      Достаточно толерантный банер, без всякой жести. Если так подходить, тогда 85% болел вообще надо оштрафовать и не пускать на стадион, за постоянное оскорбление судей, вот там словечки, так словечки. А тут гей, причём такой-же как и все. "Бомбардир", не надо было слова с банера выставлять, вами то-же может занятся РФПЛ и КДК)))

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