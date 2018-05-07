РФПЛ расследует инцидент с оскорбительным баннером фанатов «Зенита» в адрес Геркуса

РФПЛ расследует случай с оскорбительным баннером в адрес президента «Локомотива» Ильи Геркуса, который был вывешен болельщиками «Зенита» во время матча 29-го тура чемпионата России. Об этом сообщил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.

«Инцидент с оскорбительным баннером в адрес Геркуса, вывешенный фанатами «Зенита», будет рассмотрен на совещании во вторник. Сейчас идет его расследование, мы будем разбираться, каким образом это произошло. Непосредственно наказание будет выносить уже КДК», – сказал Алексеев.

Напомним, что на баннере было написано: «Геркус – гей, как вся движуха. Юрий Палыч – уважуха».