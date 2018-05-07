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    Ханни – о пасе Промесу пяткой: «Мы договорились об этом перед игрой»

    Полузащитники «Спартака» Квинси Промес и Софьян Ханни прокомментировали второй гол красно-белых в ворота «Ростова» в матче 29 тура РФПЛ.

    Алжирец пасом пяткой в штрафной площади вывел голландца один на один с голкипером желто-синих Ильей Абаевым, и Промес без проблем отправил мяч в ворота.

    «Я забил классный гол? Просто это был отличный пас от Софьяна», – сказал Промес.

    «Договаривались ли мы перед игрой, что я сделаю Квинси такую передачу? Конечно, мы договорились. Кто вам об этом сказал? Ааа, Боккетти…» – добавил Ханни.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    07.05.2018 14:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 21:13

      Пас получился неожиданным для защитников.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 18:36

      молодцы, грамотно разыграли. продолжайте практиковать и договариваться)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 мая 2018, 16:55

      в след. сезоне этот новичок всем ещё покажет чего он стоит очень верное решение сделали что его приобрели в команду

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Полная Канистра 7 мая 2018, 17:07

      Я думаю следующий сезон будет намного стабильнее у всей команды. Никому уже ничего не надо будет доказывать. Должны выйти на свой уровень и с минимальными потерями пройти новый сезон.
      Минутка оптимизма!

      6
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 мая 2018, 16:17

      всё равно уже Локо чемпион)))

      1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > TY13R 7 мая 2018, 16:39

      Все равно гол красавец )))

      6
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 7 мая 2018, 15:29

      У Ханни хорошее чувство юмора! Неплохое приобретение сделал Спартак с алжирцем, уж всяко удачнее Максимовича или Петковича. Единственно у меня такое ощущение, что не хватает его пока физически на весь матч. Или мне показалось?

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