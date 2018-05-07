Ханни – о пасе Промесу пяткой: «Мы договорились об этом перед игрой»

Полузащитники «Спартака» Квинси Промес и Софьян Ханни прокомментировали второй гол красно-белых в ворота «Ростова» в матче 29 тура РФПЛ.

Алжирец пасом пяткой в штрафной площади вывел голландца один на один с голкипером желто-синих Ильей Абаевым, и Промес без проблем отправил мяч в ворота.

«Я забил классный гол? Просто это был отличный пас от Софьяна», – сказал Промес.

«Договаривались ли мы перед игрой, что я сделаю Квинси такую передачу? Конечно, мы договорились. Кто вам об этом сказал? Ааа, Боккетти…» – добавил Ханни.