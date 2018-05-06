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    ФНЛ. «Енисей» вырвал ничью у «Шинника», «Факел» обыграл «Химки»

    В матче 37-го турах ФНЛ «Шинник» сыграл вничью с «Енисеем» – 2:2.

    Красноярский клуб с 78-ю очками занимает третью строчку, «Шинник» с 53 очками идет восьмым.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Первенство ФНЛ. 37-й тур

    Шинник (Ярославль) – Енисей (Красноярск) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Земсков, 45+1; 2:0 – Самойлов, 53; 2:1 – Фатуллаев, 90+2; 2:2 – Саркисов, 90+4.

    Химки – Факел (Воронеж) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Петрусев, 6; 1:1 – Лебеденко, 61; 1:2 – Сердюк, 62; 1:3 – Сердюк, 87.

    Олимпиец (Нижний Новгород) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ламбарский, 85.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 16:56
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