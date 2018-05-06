Мещеряков: «Семин, как и вся команда, перевыполнил поставленные задачи»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о будущем главного тренера команды Юрия Семина и президента клуба Ильи Геркуса.

– Вас уже, видимо, замучили вопросами про Семина и Геркуса. И все-таки: понятно, что кредит доверия к Юрию Павловичу велик. А каков кредит доверия к Илье Леонидовичу?

– Я не понимаю, что такое кредит доверия. В моем понимании спонтанно контракт с главным тренером не подписывается. Согласитесь? Могу сказать, что и до вчерашнего дня все члены совета директоров выступали за то, чтобы продлить соглашение с Семиным. Потому что Юрий Палыч, как и вся команда, выполнил поставленные перед ним задачи. И даже перевыполнил.

Такой же подход применим и к любому работнику клуба, включая руководителя и президента. Команда выполнила задачи. А у Геркуса действующий контракт. Разговоры про кредит доверия мне не понятны. Либо человек дает результат, либо нет. Не надо делать выводы по одному-двум матчам.

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