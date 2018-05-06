Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мещеряков: «Семин, как и вся команда, перевыполнил поставленные задачи»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о будущем главного тренера команды Юрия Семина и президента клуба Ильи Геркуса.

    – Вас уже, видимо, замучили вопросами про Семина и Геркуса. И все-таки: понятно, что кредит доверия к Юрию Павловичу велик. А каков кредит доверия к Илье Леонидовичу?

    – Я не понимаю, что такое кредит доверия. В моем понимании спонтанно контракт с главным тренером не подписывается. Согласитесь? Могу сказать, что и до вчерашнего дня все члены совета директоров выступали за то, чтобы продлить соглашение с Семиным. Потому что Юрий Палыч, как и вся команда, выполнил поставленные перед ним задачи. И даже перевыполнил.

    Такой же подход применим и к любому работнику клуба, включая руководителя и президента. Команда выполнила задачи. А у Геркуса действующий контракт. Разговоры про кредит доверия мне не понятны. Либо человек дает результат, либо нет. Не надо делать выводы по одному-двум матчам.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2018 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11