Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Спартак» обыграл «Ростов» благодаря голам Мельгарехо и Промеса

    В матче 29-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле победил «Ростов» – 2:0. Голами отметились Лоренцо Мельгарехо и Квинси Промес.

    Благодаря этому результату красно-белые закрепились на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. Ростовчане занимают 12-ю позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мельгарехо, 80; 2:0 – Промес, 84.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски (Фернандо, 67), Зобнин, Тимофеев (Самедов, 75), Пашалич, Мельгарехо, Ханни (Мамин, 89), Промес, Луис Адриано.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Скопинцев (Плиев, 69), Байрамян, Маер, Шомуродов.

    Удаление: нет – Байрамян, 90+3.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2018 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 6 мая 2018, 12:56

      Спартак с серебром,ну а мы еще поборемся остаться в РФПЛ и на следующий сезон с Карпиным побороться за Лигу Европы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 10:51

      хорошо что смогли дожать и концовку провели без привычного валидола. Всех КБ с победой! надеюсь второе место останется за нами!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      богатяновский 6 мая 2018, 03:39

      классический договорняк чистой воды спартак давил ростов не сдавался но сценарий есть и фишки все расставлены спартаку очки очень очень нужны на кону большой куш ростову нужны конечно но бабки нужнее впереди отпуска дома обыграют уже завершивший сезон урал и даже если попадут в стыки то не страшно таким составам и игрой ростов пройдёт любого претендента а денежки согреют душу и тело

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > богатяновский 6 мая 2018, 11:21

      на ночь детям прочитай это даю гарантию сразу уснут от этой сказки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 мая 2018, 22:39

      Ну парни ещё один рывок и серебро,,,,,, такое ощющение что без Комбарика и Глушака ,,,,интересней играем,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 5 мая 2018, 22:34

      2х косяпоров Глушака и Комбарова нет и есть результат, два полена в старте зрелище жалкое, да еще в старте сборной будут и опять начнется ржач - спартач в старте сборной жди беды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 22:03

      Молодцы!!! С победой Спартак!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 мая 2018, 21:57

      Спартак горонтировал себе не выход из группы ЛЧ

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 21:55

      Спасибо что сохранили правильный, настрой, не смотря на потерю шансов на чемпионство.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 22:20

      Отсутствие шансов на золото и позволила сыграть Спартаку в футбол... Остался бы шанс- коленки продолжали бы трястись..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 мая 2018, 21:28

      С победой красно-белое братство!!!Хороший выдался матч.Парни не опускали руки и до финала искали свой шанс.Ростов не разочаровал.Надёжно дома и опасно на контрвыпадах.А Абаев просто выдал суперигру!Валере и парням удачно завершить сезон и в следующем подняться как можно выше!Ну а нашему Спартаку не упустить второе место и в следующем обязательно взять реванш!!!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 мая 2018, 21:13

      Спасибо вам всем парни за победу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      13
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11