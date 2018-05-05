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РФПЛ. «Спартак» обыграл «Ростов» благодаря голам Мельгарехо и Промеса

5 мая 2018, 20:54
43

В матче 29-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле победил «Ростов» – 2:0. Голами отметились Лоренцо Мельгарехо и Квинси Промес.

Благодаря этому результату красно-белые закрепились на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. Ростовчане занимают 12-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мельгарехо, 80; 2:0 – Промес, 84.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски (Фернандо, 67), Зобнин, Тимофеев (Самедов, 75), Пашалич, Мельгарехо, Ханни (Мамин, 89), Промес, Луис Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Скопинцев (Плиев, 69), Байрамян, Маер, Шомуродов.

Удаление: нет – Байрамян, 90+3.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси
Комментарии (43)
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uBaH_
1525542897
Всех КБ С Победой ;)
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Aston
1525542928
Всех кб братьев с победой!)Никогда не думал,что скажу это,но сегодня я в восторге от Пашалича!)
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mialkov
1525542948
Спасибо, ребятки! Не подвели! Всех красно-белых - с победой!
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slavа0508
1525542972
Красавцы парни дожали!!!!!! Ну а нас болел с победой!!!!!
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oyabun
1525542975
Спартак с уверенной Победой!!! Особенно радостно за Мельгарехо. Забитый гол прибавит ему уверенности на поле. Тимофеев тоже неплохо вписался в основу. По крайней мере, игры не портил.
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OldenVad
1525543096
Как же мне нравится Рома Зобнин! С такой самоотдачей и таким объемом работы Рома просто лучший в спартаке! Спартак с победой, голы как по учебнику!
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Leon_ARS
1525543332
Урааааааа, с подебой!!! Рома, ты лучший! Пашалич, если бы играл так весь сезон, цены бы тебе не было!
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Сармат Ростов
1525543430
Браво, парни!!! Всех Красно-Белых - С КРАСИВОЙ ПОБЕДОЙ!!!!!
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Полная Канистра
1525544033
Спасибо вам всем парни за победу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Krossmen73
1525544935
С победой красно-белое братство!!!Хороший выдался матч.Парни не опускали руки и до финала искали свой шанс.Ростов не разочаровал.Надёжно дома и опасно на контрвыпадах.А Абаев просто выдал суперигру!Валере и парням удачно завершить сезон и в следующем подняться как можно выше!Ну а нашему Спартаку не упустить второе место и в следующем обязательно взять реванш!!!
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