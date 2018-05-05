РФПЛ. «Спартак» обыграл «Ростов» благодаря голам Мельгарехо и Промеса

В матче 29-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле победил «Ростов» – 2:0. Голами отметились Лоренцо Мельгарехо и Квинси Промес.

Благодаря этому результату красно-белые закрепились на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. Ростовчане занимают 12-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мельгарехо, 80; 2:0 – Промес, 84.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски (Фернандо, 67), Зобнин, Тимофеев (Самедов, 75), Пашалич, Мельгарехо, Ханни (Мамин, 89), Промес, Луис Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Скопинцев (Плиев, 69), Байрамян, Маер, Шомуродов.

Удаление: нет – Байрамян, 90+3.

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