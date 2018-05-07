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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Спартак - Ростов

05.05.2018, Суббота, 19:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ, Наш футбол Россия. Премьер-лига, 29 тур Спартак - Ростов Молодежные команды: 3 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
28 октября, суббота 19:00 Ростов 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 16:30 Ростов 3:0 Спартак
10 тур
15 октября, суббота 19:30 Спартак 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ростов 2:0 Спартак
8 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Спартак 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
13 апреля, понедельник 19:30 Ростов 2:1 Спартак
16 тур
4 декабря, четверг 19:45 Спартак 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
8 декабря, воскресенье 13:30 Ростов 0:1 Спартак
14 тур
26 октября, суббота 19:30 Спартак 2:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 16:30 Ростов 1:0 Спартак
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Спартак 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 20:00 Ростов 0:0
(3:2)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Спартак 3:2 Ростов
1 тур
14 марта, понедельник 19:30 Ростов 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
30 октября, суббота 19:30 Спартак 2:1 Ростов
12 тур
9 июля, пятница 21:00 Ростов 1:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 5:1 Ростов
13 тур
11 июля, суббота 21:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Спартак 3:0 Ростов
15 тур
1 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Ростов 3:4 Спартак
14 тур
5 августа, суббота 00:00 Спартак 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 Ростов
12 тур
19 мая, среда 00:00 Ростов 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Ростов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Ростов 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +142

    Сергёга 5 мая 2018, 21:41

    Будем держать кулаки на последнюю игру.

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    Рейтинг: +142

    Сергёга 5 мая 2018, 20:56

    Ну ладно ребята, второе место тоже успех. Главное последнюю игру выиграть.

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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 5 мая 2018, 20:53

    Валера, прости, мы сильнее, ты знаешь

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    Рейтинг: +157

    горя 5 мая 2018, 20:53

    всех с победой !!!

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    Рейтинг: +1897

    Aston 5 мая 2018, 20:52

    Кб братья,с победой!)не думал,что когда скажу,но сегодня я в восторге от Пашалича)

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    Рейтинг: +142

    Сергёга 5 мая 2018, 20:51

    В последней игре тоже нужна только ПОБЕДА!

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    Рейтинг: +142

    Сергёга 5 мая 2018, 20:49

    Вот побольше бы таких игроков в Спартак как Промес!

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 5 мая 2018, 20:47

    НАША ВЗЯЛА!!!СПАРТАК СПАРТАК

    3
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    Рейтинг: +142

    Сергёга 5 мая 2018, 20:44

    Ай да Промес!!!

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    Рейтинг: +142

    Сергёга 5 мая 2018, 20:43

    УРА!!!! ГОЛ!!! Победа!!!

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