Рабинер: «Инициатива подписать новый контракт с Семиным пошла с самого верха РЖД»

По информации журналиста Игоря Рабинера, руководство РЖД инициировало продление контракта с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

«Юрий Палыч только что заключил новый контракт с «Локомотивом» – «1+1»! Насколько мне известно, инициатива подписать новое соглашение с Семиным именно сейчас, до матча с «Зенитом», пошла с самого верха РЖД. И оно – суперсвоевременно», – написал Рабинер в твиттере.

Семин: «Все мысли связаны с матчем против «Зенита». Ждем болельщиков на стадионе»