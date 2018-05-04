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    Рабинер: «Инициатива подписать новый контракт с Семиным пошла с самого верха РЖД»

    По информации журналиста Игоря Рабинера, руководство РЖД инициировало продление контракта с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

    «Юрий Палыч только что заключил новый контракт с «Локомотивом» – «1+1»! Насколько мне известно, инициатива подписать новое соглашение с Семиным именно сейчас, до матча с «Зенитом», пошла с самого верха РЖД. И оно – суперсвоевременно», – написал Рабинер в твиттере.

    Семин: «Все мысли связаны с матчем против «Зенита». Ждем болельщиков на стадионе»

    Источник: Twitter

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    04.05.2018 20:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 мая 2018, 10:38

      Всё верно решили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 21:09

      Геркус, наверно, на стуле как на иголках подпрыгивает, а сказать ничего не может.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 21:07

      Хоть где то в нашем футболе разумные вещи свершаются

      2
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