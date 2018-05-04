Семин: «Все мысли связаны с матчем против «Зенита». Ждем болельщиков на стадионе» 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал продление контракта с железнодорожниками.

«Разумеется, это важное событие для меня. Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже. Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем. Ждем болельщиков на стадионе», – сказал Семин.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на год.

Матч 29-го тура РФПЛ против «Зенита» состоится завтра, 5 мая. В случае победы железнодорожники станут чемпионами России.