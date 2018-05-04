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    Семин: «Все мысли связаны с матчем против «Зенита». Ждем болельщиков на стадионе» 

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал продление контракта с железнодорожниками.

    «Разумеется, это важное событие для меня. Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже. Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем. Ждем болельщиков на стадионе», – сказал Семин.

    Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на год.

    Матч 29-го тура РФПЛ против «Зенита» состоится завтра, 5 мая. В случае победы железнодорожники станут чемпионами России.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.05.2018 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 20:53

      Главное, чтоб не перегорели и коленки не дрожали, тогда, может, и выиграют.

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