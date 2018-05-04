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    Каккоев, Скроботов и Плетнев полетели с «Зенитом» на матч с «Локомотивом»

    В пятницу, 4 мая, «Зенит» вылетел в Москву, где завтра проведет встречу 29 тура РФПЛ с «Локомотивом».

    Главный тренер петербуржцев Роберто Манчини взял на матч с железнодорожниками 19 футболистов.

    Напомним, что защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович пропустит поединок из-за травмы, а хавбек Эмилиано Ригони – из-за перебора желтых карточек.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло.

    Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин.

    Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Дмитрий Плетнев.

    Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

    Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в субботу, 5 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.05.2018 17:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 5 мая 2018, 00:51

      Плетнев интересный игрок, даже очень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 мая 2018, 21:24

      Вроде всё покупают, покупают, а чуть что случится, и оказывается, что играть некому. Приходится школьников в Москву брать. Безобразие

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 21:11

      Скроботову надо к сдаче ЕГЭ готовиться, а его туда-сюда мотают!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 4 мая 2018, 19:42

      А вот выстрелит!!! Какое **** ещё писать будете? Вы найдете

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 мая 2018, 18:59

      Коридор для Локо?
      Или Коррида бессмертия для манчини..

      1
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      Рейтинг: +3461

      acor94 4 мая 2018, 17:58

      а где Терентьев:?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > acor94 4 мая 2018, 19:00

      Как говорится..
      "А где Все?"..((

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