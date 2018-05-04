Каккоев, Скроботов и Плетнев полетели с «Зенитом» на матч с «Локомотивом»

В пятницу, 4 мая, «Зенит» вылетел в Москву, где завтра проведет встречу 29 тура РФПЛ с «Локомотивом».

Главный тренер петербуржцев Роберто Манчини взял на матч с железнодорожниками 19 футболистов.

Напомним, что защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович пропустит поединок из-за травмы, а хавбек Эмилиано Ригони – из-за перебора желтых карточек.

Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Дмитрий Плетнев.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в субботу, 5 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.