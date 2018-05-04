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  • Каккоев, Скроботов и Плетнев полетели с «Зенитом» на матч с «Локомотивом»

Каккоев, Скроботов и Плетнев полетели с «Зенитом» на матч с «Локомотивом»

4 мая 2018, 17:46
8

В пятницу, 4 мая, «Зенит» вылетел в Москву, где завтра проведет встречу 29 тура РФПЛ с «Локомотивом».

Главный тренер петербуржцев Роберто Манчини взял на матч с железнодорожниками 19 футболистов.

Напомним, что защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович пропустит поединок из-за травмы, а хавбек Эмилиано Ригони – из-за перебора желтых карточек.

Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Дмитрий Плетнев.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в субботу, 5 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Плетнев Дмитрий Каккоев Никита Скроботов Илья
Комментарии (8)
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acor94
1525445890
а где Терентьев:?
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shinnik
1525449561
Коридор для Локо? Или Коррида бессмертия для манчини..
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дед Щукарь
1525452165
А вот выстрелит!!! Какое **** ещё писать будете? Вы найдете
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prezent2017
1525457472
Скроботову надо к сдаче ЕГЭ готовиться, а его туда-сюда мотают!
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Viper for CSKA
1525458246
Вроде всё покупают, покупают, а чуть что случится, и оказывается, что играть некому. Приходится школьников в Москву брать. Безобразие
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zenitovec2007
1525470702
Плетнев интересный игрок, даже очень
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