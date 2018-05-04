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Ребров – о «Спартаке»: «Не нужно раскачивать лодку»

4 мая 2018, 17:21
10

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что понятия не имеет, откуда берутся новости о разладе в команде. Также футболист подчеркнул, что красно-белые должны добиваться положительного результата в своих матчах, а не оглядываться на конкурентов по турнирной таблице.

– На тренировки как-то по-особенному приезжаете под занавес сезона, когда давит результат?

– Ездится хорошо, так как Москва пустая, народ весь на шашлыках. Понятно, что есть какая-то усталость, но это нормальное явление в конце чемпионата. У нас впереди две непростые игры, не надо думать об отпуске. Серьезно настраиваемся на последние матчи, чтобы удачно закончить чемпионат.

– Небольшие выходные перед «Ростовом» помогли пропустить мимо себя негативные слухи, возникающие вокруг клуба?

– Мне кажется, что это все больше болельщики обсуждают. Иногда от своих друзей слышу какие-то «новости» – волосы дыбом встают, не знаю, откуда они берутся. Конечно, мы порой даем повод этим слухам распространяться, так как выступаем плохо, не показываем должного результата. Не нужно раскачивать лодку.

– В чем причина неудачной серии, которая была у команды?

– Давайте не будем об этом говорить.

– За кого станете болеть в оставшихся матчах со стратегической точки зрения? «Зенит», «Локомотив»?

– За «Спартак», конечно. Когда ты начинаешь думать о том, как сыграют те, а как эти, все заканчивается тем, что мы видели пару туров назад. Ничего хорошего не выйдет из таких подсчетов, надо в своих матчах добиваться побед.

– У «Спартака» концовка сезона в прошлом году была легче, чем теперь у «Локомотива»?

– Конечно, ты это все прошел уже, и тебе кажется, что было легко. Ты проанализировал результаты и отталкиваешь от них.

– Не общались ни с кем из «Локо» по этому поводу?

– Меня, если честно, только «Спартак» сейчас интересует.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (10)
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GoldPlayFIFARus9
1525444717
Где-то я это уже слышал, при чём отнюдь не в футболе)))
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giluxa1963
1525444798
«Не нужно раскачивать лодку» -правильно если это лодка Титаник
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Татарин за ЦСКА
1525447378
А че раскачивать то???Если капитан Джек Глушаков Воробушек сам все один сделает
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Мортус
1525448676
Про раскачивание лодки вроде бы как мудко мудищев в свое время заявлял. Рэброу походу повторяется.
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OfaZavr
1525450113
не давайте повода тогда никто и не будет раскачивать.
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Бухбух
1525457029
Не нужно раскачивать лодку - её надо перевернуть, может тогда будет толк, например, от того же Реброва.
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zigbert
1525457087
Правильно,рассчитывать надо только на свои силы и побеждать.А как сыграют другие,это их дело.
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prezent2017
1525457712
Ребров, не надо цаловать штанги, они точно отомстят!
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Viper for CSKA
1525458435
Она и так потонет с таким количеством балласта на борту
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Полная Канистра
1525495830
играем молча и выигрываем и не надо громких слов
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