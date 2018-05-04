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    Ребров – о «Спартаке»: «Не нужно раскачивать лодку»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что понятия не имеет, откуда берутся новости о разладе в команде. Также футболист подчеркнул, что красно-белые должны добиваться положительного результата в своих матчах, а не оглядываться на конкурентов по турнирной таблице.

    – На тренировки как-то по-особенному приезжаете под занавес сезона, когда давит результат?

    – Ездится хорошо, так как Москва пустая, народ весь на шашлыках. Понятно, что есть какая-то усталость, но это нормальное явление в конце чемпионата. У нас впереди две непростые игры, не надо думать об отпуске. Серьезно настраиваемся на последние матчи, чтобы удачно закончить чемпионат.

    – Небольшие выходные перед «Ростовом» помогли пропустить мимо себя негативные слухи, возникающие вокруг клуба?

    – Мне кажется, что это все больше болельщики обсуждают. Иногда от своих друзей слышу какие-то «новости» – волосы дыбом встают, не знаю, откуда они берутся. Конечно, мы порой даем повод этим слухам распространяться, так как выступаем плохо, не показываем должного результата. Не нужно раскачивать лодку.

    – В чем причина неудачной серии, которая была у команды?

    – Давайте не будем об этом говорить.

    – За кого станете болеть в оставшихся матчах со стратегической точки зрения? «Зенит», «Локомотив»?

    – За «Спартак», конечно. Когда ты начинаешь думать о том, как сыграют те, а как эти, все заканчивается тем, что мы видели пару туров назад. Ничего хорошего не выйдет из таких подсчетов, надо в своих матчах добиваться побед.

    – У «Спартака» концовка сезона в прошлом году была легче, чем теперь у «Локомотива»?

    – Конечно, ты это все прошел уже, и тебе кажется, что было легко. Ты проанализировал результаты и отталкиваешь от них.

    – Не общались ни с кем из «Локо» по этому поводу?

    – Меня, если честно, только «Спартак» сейчас интересует.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2018 17:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 мая 2018, 07:50

      играем молча и выигрываем и не надо громких слов

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 мая 2018, 21:27

      Она и так потонет с таким количеством балласта на борту

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 21:15

      Ребров, не надо цаловать штанги, они точно отомстят!

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 21:04

      Правильно,рассчитывать надо только на свои силы и побеждать.А как сыграют другие,это их дело.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 21:03

      Не нужно раскачивать лодку - её надо перевернуть, может тогда будет толк, например, от того же Реброва.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 19:08

      не давайте повода тогда никто и не будет раскачивать.

      3
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      Рейтинг: +294

      Мортус 4 мая 2018, 18:44

      Про раскачивание лодки вроде бы как мудко мудищев в свое время заявлял. Рэброу походу повторяется.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 18:22

      А че раскачивать то???Если капитан Джек Глушаков Воробушек сам все один сделает

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 мая 2018, 17:39

      «Не нужно раскачивать лодку» -правильно если это лодка Титаник

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 мая 2018, 17:38

      Где-то я это уже слышал, при чём отнюдь не в футболе)))

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