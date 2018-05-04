Ребров – о «Спартаке»: «Не нужно раскачивать лодку»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что понятия не имеет, откуда берутся новости о разладе в команде. Также футболист подчеркнул, что красно-белые должны добиваться положительного результата в своих матчах, а не оглядываться на конкурентов по турнирной таблице.

– На тренировки как-то по-особенному приезжаете под занавес сезона, когда давит результат?

– Ездится хорошо, так как Москва пустая, народ весь на шашлыках. Понятно, что есть какая-то усталость, но это нормальное явление в конце чемпионата. У нас впереди две непростые игры, не надо думать об отпуске. Серьезно настраиваемся на последние матчи, чтобы удачно закончить чемпионат.

– Небольшие выходные перед «Ростовом» помогли пропустить мимо себя негативные слухи, возникающие вокруг клуба?

– Мне кажется, что это все больше болельщики обсуждают. Иногда от своих друзей слышу какие-то «новости» – волосы дыбом встают, не знаю, откуда они берутся. Конечно, мы порой даем повод этим слухам распространяться, так как выступаем плохо, не показываем должного результата. Не нужно раскачивать лодку.

– В чем причина неудачной серии, которая была у команды?

– Давайте не будем об этом говорить.

– За кого станете болеть в оставшихся матчах со стратегической точки зрения? «Зенит», «Локомотив»?

– За «Спартак», конечно. Когда ты начинаешь думать о том, как сыграют те, а как эти, все заканчивается тем, что мы видели пару туров назад. Ничего хорошего не выйдет из таких подсчетов, надо в своих матчах добиваться побед.

– У «Спартака» концовка сезона в прошлом году была легче, чем теперь у «Локомотива»?

– Конечно, ты это все прошел уже, и тебе кажется, что было легко. Ты проанализировал результаты и отталкиваешь от них.

– Не общались ни с кем из «Локо» по этому поводу?

– Меня, если честно, только «Спартак» сейчас интересует.