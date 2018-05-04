Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения. Тренер трижды выигрывал с армейцами РФПЛ

    ЦСКА опубликовал поздравление с днем рождения бывшему главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Сегодня специалисту исполняется 47 лет.

    «Поздравляем с днем рождения одного из самых титулованных тренеров в истории ЦСКА Леонида Слуцкого!» – говорится в сообщении армейцев.

    Напомним, Слуцкий возглавлял красно-синих с 2009 по 2016 год. Под его руководством ЦСКА трижды выиграл РФПЛ, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2018 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 4 мая 2018, 20:14

      Ленька! С Днюхой тебя братуха!!! Фарта и масти!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 18:26

      Мои поздравления

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker 4 мая 2018, 18:04

      С Днем Рождения!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 4 мая 2018, 17:10

      Викторович, с Днём Рождения!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 мая 2018, 16:17

      Поздравляю с днём рождения! Желаю здоровья, счастья и успехов в жизни!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 мая 2018, 15:41

      Оставил свой след...Мои поздравления!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 4 мая 2018, 15:37

      С днем рождения!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 4 мая 2018, 15:32

      Поздравляю!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11