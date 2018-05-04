ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения. Тренер трижды выигрывал с армейцами РФПЛ

ЦСКА опубликовал поздравление с днем рождения бывшему главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Сегодня специалисту исполняется 47 лет.

«Поздравляем с днем рождения одного из самых титулованных тренеров в истории ЦСКА Леонида Слуцкого!» – говорится в сообщении армейцев.

Напомним, Слуцкий возглавлял красно-синих с 2009 по 2016 год. Под его руководством ЦСКА трижды выиграл РФПЛ, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России.