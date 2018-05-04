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    Sport24: Семин заключил новый контракт с «Локомотивом»

    Как сообщает Sport24, «Локомотив» и главный тренер команды Юрий Семин уже подписали новый договор о сотрудничестве. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на год. Официально об этом будет объявлено сегодня вечером.

    Задачами специалиста в следующем сезоне будут выход в Лигу чемпионов и успешное выступление в Кубке России. При выполнении этих условий соглашение будет автоматически продлено еще на год.

    После 28 туров РФПЛ железнодорожники лидируют в турнирной таблице, опережая «Спартак» на четыре балла. В случае победы над «Зенитом» в субботу «Локомотив» завоюет чемпионский титул.

    Источник: Sport24

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    04.05.2018 13:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 мая 2018, 19:22

      Юрий палыч Оле-оле-оле!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 17:12

      Палыч заслужил!Лучший тренер в РФПЛ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 16:13

      Успешное выступление в ЛЧ в планы не входит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      NAZ84 4 мая 2018, 15:16

      Неужели с Зенитом уже договорились на 3 очка?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 4 мая 2018, 14:58

      Заслуженно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 мая 2018, 14:09

      ясно-понятно это была утка от Сёмина чтоб быстрей пере подписать контракт.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 мая 2018, 14:05

      Было бы странно если бы выгнал человека приведшего команду к медалям...На 90% что к золотым...Это вам не Манчини..

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 мая 2018, 14:05

      Было бы странно, если бы не продлили. Но на следующий сезон даже на ЛЧ может не хватить запала. Все-таки запаса у Локо не видно. Хотя трансферы может будут приличные.

      0
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