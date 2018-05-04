Sport24: Семин заключил новый контракт с «Локомотивом»

Как сообщает Sport24, «Локомотив» и главный тренер команды Юрий Семин уже подписали новый договор о сотрудничестве. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на год. Официально об этом будет объявлено сегодня вечером.

Задачами специалиста в следующем сезоне будут выход в Лигу чемпионов и успешное выступление в Кубке России. При выполнении этих условий соглашение будет автоматически продлено еще на год.

После 28 туров РФПЛ железнодорожники лидируют в турнирной таблице, опережая «Спартак» на четыре балла. В случае победы над «Зенитом» в субботу «Локомотив» завоюет чемпионский титул.