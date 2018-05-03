Лодыгин: «0:3 в первом круге от «Локомотива»? Хотим сыграть намного лучше»

В этом интервью вначале идет обычный треп, а в конце ключевая фраза. "Локомотиву» чемпионство может достаться легче, так как другие клубы выглядят слабо». Под другими клубами он имел в виду в первую очередь свой собственный. И намекнул, что чемпионство достанется Локо легче, чем многие (оптимистично настроенные болельщики Спартака) думают. Потому что ХОТЕТЬ сыграть лучше - не то же самое, что сыграть лучше. Особенно если хотят этого не все игроки Зенита.
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».
«У нас своя цель в матче. Без разницы, «Локомотив» это, который хочет стать чемпионом, или кто-то другой. Мы думаем о себе.
Хотим ли отомстить за поражение? Конечно, хотим сыграть гораздо лучше, чем в первом круге [«Зенит» уступил «Локомотиву» 0:3, – прим. «Бомбардира»]. У соперника хорошие игроки. Команда очень сыгранная. Повзрослели по-футбольному братья Алексей и Антон Миранчуки. «Локомотиву» чемпионство может достаться легче, так как другие клубы выглядят слабо», – сказал Лодыгин.
Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится 5 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.