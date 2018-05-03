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    Лодыгин: «0:3 в первом круге от «Локомотива»? Хотим сыграть намного лучше»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».

    «У нас своя цель в матче. Без разницы, «Локомотив» это, который хочет стать чемпионом, или кто-то другой. Мы думаем о себе.

    Хотим ли отомстить за поражение? Конечно, хотим сыграть гораздо лучше, чем в первом круге [«Зенит» уступил «Локомотиву» 0:3, – прим. «Бомбардира»]. У соперника хорошие игроки. Команда очень сыгранная. Повзрослели по-футбольному братья Алексей и Антон Миранчуки. «Локомотиву» чемпионство может достаться легче, так как другие клубы выглядят слабо», – сказал Лодыгин.

    Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится 5 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    03.05.2018 14:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 3 мая 2018, 20:47

      В этом интервью вначале идет обычный треп, а в конце ключевая фраза. "Локомотиву» чемпионство может достаться легче, так как другие клубы выглядят слабо». Под другими клубами он имел в виду в первую очередь свой собственный. И намекнул, что чемпионство достанется Локо легче, чем многие (оптимистично настроенные болельщики Спартака) думают. Потому что ХОТЕТЬ сыграть лучше - не то же самое, что сыграть лучше. Особенно если хотят этого не все игроки Зенита.

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 3 мая 2018, 18:29

      Сыграете лучше , было 0 - 3 , теперь будет 2 - 0 в пользу хозяев !

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 мая 2018, 14:45

      Да ещё трёшку отхватили на своём поле, Юра!!! Локомотив Москва - самый неудобный для нас соперник...

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