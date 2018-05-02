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  • Александр Егоров заявил: в матче против «Краснодара» в ворота «Локомотива» пенальти был назначен справедливо

Александр Егоров заявил: в матче против «Краснодара» в ворота «Локомотива» пенальти был назначен справедливо

2 мая 2018, 21:06
3

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод из матча 28 тура РФПЛ между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» (2:0).

– На 66-й минуте матча в Краснодаре в штрафной площади «Локо» упал Сергей Петров, после чего арбитр Михаил Вилков наказал гостей 11-метровым. Вы поддерживаете решение судьи?

– Мое мнение: пенальти назначен правильно. Задержка руками на той скорости, которая была у игрока «Краснодара», приводит к падению. Футболист «Локомотива» проиграл позицию сопернику, мяч находился в игре. Конечно, будь контакт более очевидным, ярко выраженным, вопросов вообще не возникло бы.

Но, повторю, на той скорости было достаточно и меньшего контакта, небольшой задержки. Поддержку решение Вилкова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Егоров Александр
Комментарии (3)
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paracetamol
1525286795
У Егорова все по понятиям. По его понятиям - справедливо. Надо же было Локо опустить!
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ljrljr0505
1525294216
так никто и не спорил.
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