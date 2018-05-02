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    Александр Егоров заявил: в матче против «Краснодара» в ворота «Локомотива» пенальти был назначен справедливо

    Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод из матча 28 тура РФПЛ между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» (2:0).

    – На 66-й минуте матча в Краснодаре в штрафной площади «Локо» упал Сергей Петров, после чего арбитр Михаил Вилков наказал гостей 11-метровым. Вы поддерживаете решение судьи?

    – Мое мнение: пенальти назначен правильно. Задержка руками на той скорости, которая была у игрока «Краснодара», приводит к падению. Футболист «Локомотива» проиграл позицию сопернику, мяч находился в игре. Конечно, будь контакт более очевидным, ярко выраженным, вопросов вообще не возникло бы.

    Но, повторю, на той скорости было достаточно и меньшего контакта, небольшой задержки. Поддержку решение Вилкова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2018 21:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 2 мая 2018, 23:50

      так никто и не спорил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > ljrljr0505 3 мая 2018, 07:29

      Но кому то нужно поднять волну...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17771

      paracetamol 2 мая 2018, 21:46

      У Егорова все по понятиям. По его понятиям - справедливо. Надо же было Локо опустить!

      2
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