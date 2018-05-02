Александр Егоров заявил: в матче против «Краснодара» в ворота «Локомотива» пенальти был назначен справедливо

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод из матча 28 тура РФПЛ между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» (2:0).

– На 66-й минуте матча в Краснодаре в штрафной площади «Локо» упал Сергей Петров, после чего арбитр Михаил Вилков наказал гостей 11-метровым. Вы поддерживаете решение судьи?

– Мое мнение: пенальти назначен правильно. Задержка руками на той скорости, которая была у игрока «Краснодара», приводит к падению. Футболист «Локомотива» проиграл позицию сопернику, мяч находился в игре. Конечно, будь контакт более очевидным, ярко выраженным, вопросов вообще не возникло бы.

Но, повторю, на той скорости было достаточно и меньшего контакта, небольшой задержки. Поддержку решение Вилкова.