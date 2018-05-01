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  • Экс-врач «Локомотива»: «Да, мы перегоняли О’Коннору кровь из вены в задницу»

Экс-врач «Локомотива»: «Да, мы перегоняли О’Коннору кровь из вены в задницу»

1 мая 2018, 20:29
16

Бывший врач московского «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал слова экс-нападающего железнодорожников Гарри О’Коннора, который рассказал о метаморфозах с кровью футболистов в стане москвичей.

– Чушь собачья. Я же не знаю, что у него сейчас за состояние. Слышал только, что он состоит на учете в психиатрической больнице и лечится от наркомании. И что мне теперь, комментировать его дебри? Все это ерунда.

– Может, он что-то напутал?

– Допускаю, что речь вот о чем. У О’Коннора был фурункулез. И его лечили такой процедурой как аутогемотерапия. Это когда кровь из вены в задницу делают, чтобы фурункул как можно скорее вскрылся и не начались другие проблемы. Кожа у него была плохая, предрасположенная.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (16)
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vladik12
1525195833
Веселая жизнь в "Локо".
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giluxa1963
1525196473
ему мозг из головы в жопу перекачали
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Боцман59rus
1525196527
да, очень заметно, что вообще не прокомментировал ситуацию, наговориЛ -бОмбОрдиру на неделю хваТиТ.))))
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спанчес
1525197924
ну не совсем в зад, в ягодицу скорее всего
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zigbert
1525198199
Все оказалось просто.Больной человек и у него начались глюки.
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artem 81
1525198218
Нет слов, нарик бредит
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Avaretz
1525215375
Походу было все наоборот с задницы в вену, вот и психические отклонения
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OfaZavr
1525245399
ну раз весь в зависимостях погряз значит может придумать хоть что, даже чего не было))
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Par Mezan
1525257420
Ну, есть такая хрень - кровь из вены смешивают со свежеприготовленным раствором хлорида кальция и впердоливают в верхнюю часть жопы. Может, по просьбе Гарри О’Коннора ему заменили CaCl2 на C2H5OH - тогда эффект понятен.
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paracetamol
1525294237
Че, так прямо в задний проход и качали?
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