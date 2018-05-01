Экс-врач «Локомотива»: «Да, мы перегоняли О’Коннору кровь из вены в задницу»

Бывший врач московского «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал слова экс-нападающего железнодорожников Гарри О’Коннора, который рассказал о метаморфозах с кровью футболистов в стане москвичей.

– Чушь собачья. Я же не знаю, что у него сейчас за состояние. Слышал только, что он состоит на учете в психиатрической больнице и лечится от наркомании. И что мне теперь, комментировать его дебри? Все это ерунда.

– Может, он что-то напутал?

– Допускаю, что речь вот о чем. У О’Коннора был фурункулез. И его лечили такой процедурой как аутогемотерапия. Это когда кровь из вены в задницу делают, чтобы фурункул как можно скорее вскрылся и не начались другие проблемы. Кожа у него была плохая, предрасположенная.