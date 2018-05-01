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    Экс-врач «Локомотива»: «Да, мы перегоняли О’Коннору кровь из вены в задницу»

    Бывший врач московского «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал слова экс-нападающего железнодорожников Гарри О’Коннора, который рассказал о метаморфозах с кровью футболистов в стане москвичей.

    – Чушь собачья. Я же не знаю, что у него сейчас за состояние. Слышал только, что он состоит на учете в психиатрической больнице и лечится от наркомании. И что мне теперь, комментировать его дебри? Все это ерунда.

    – Может, он что-то напутал?

    – Допускаю, что речь вот о чем. У О’Коннора был фурункулез. И его лечили такой процедурой как аутогемотерапия. Это когда кровь из вены в задницу делают, чтобы фурункул как можно скорее вскрылся и не начались другие проблемы. Кожа у него была плохая, предрасположенная.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2018 20:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17771

      paracetamol 2 мая 2018, 23:50

      Че, так прямо в задний проход и качали?

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 мая 2018, 14:14

      Бомбардир во всей красе....Теперь неделю будем обсуждать куда воткнули иголку придурковатому шотландцу и что из этого получилось...Может лучше про попугая мамаевской жены? Как, поймали? Или про футбольный гранд московский Арарат? что то давно не писали..

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 мая 2018, 13:37

      Ну, есть такая хрень - кровь из вены смешивают со свежеприготовленным раствором хлорида кальция и впердоливают в верхнюю часть жопы. Может, по просьбе Гарри О’Коннора ему заменили CaCl2 на C2H5OH - тогда эффект понятен.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Par Mezan 2 мая 2018, 17:43

      Да брат.. не все сильны в химии.., но смысл понятен!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 10:16

      ну раз весь в зависимостях погряз значит может придумать хоть что, даже чего не было))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 2 мая 2018, 01:56

      Походу было все наоборот с задницы в вену, вот и психические отклонения

      2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 1 мая 2018, 21:10

      Нет слов, нарик бредит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 21:09

      Все оказалось просто.Больной человек и у него начались глюки.

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 1 мая 2018, 21:05

      ну не совсем в зад, в ягодицу скорее всего

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 1 мая 2018, 21:05

      Красавцы))

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 мая 2018, 20:44

      А вот отсюда поподробнее: из чьей, интересно, "вены"


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