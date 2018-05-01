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  • О’Коннор: «В «Локомотиве» у нас брали кровь, а перед игрой вливали обратно. После этого я чувствовал, что могу отбегать два матча подряд»

О’Коннор: «В «Локомотиве» у нас брали кровь, а перед игрой вливали обратно. После этого я чувствовал, что могу отбегать два матча подряд»

1 мая 2018, 17:41
33

Экс-нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор, выступавший за железнодорожников с 2006 по 2007 год, признался, что накануне матчей игроки московской команды проходили определенные процедуры, которые повышали выносливость.

«У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно. Брали, очищали ее, вливали обратно, а нас помещали в кислородную камеру. Вот так они работают.

Это было нечто. Я ощущал себя на миллион долларов. Чувствовал, что готов отбегать два матча по 90 минут», – цитирует О’Коннора Open Goal.

Напомним, процедура переливания крови запрещена Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив О`Коннор Гарри
Комментарии (33)
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Untitled-1
1525186563
хорошо хоть с мочой так не делали)
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Artemka69
1525186593
Интервью из серии "Про меня все забыли,сказану ка я что нибудь этакое!!!Может и на телевидение по зовут,да денег заплатят!!"
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Черкизовский Кот
1525187522
Твари вы неблагодарные!!! Вам все условия предоставляли, а вы поливаете грязью свои бывшие клубы. Помнится, довольно посредственному Хагену доверили в Зените капитанскую повязку, а он после завершения карьеры раздавал интервью, в которых говорил гадости про питерский клуб.
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Полная Канистра
1525189187
все гаррики местные провокаторы чистой воды накануне ЧМ
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Hangeldi
1525189829
Шалава ты Гарри О'коннор
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OfaZavr
1525190476
о Гарри Поттер-Джон Коннор решил напомнить о себе, да еще и резонанс поднять своей тирадой))
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тщмек 19
1525190499
У меня чистили кровь подобным образом в реанимации, практически ничего не чувствуешь . Чтоб получить какой-то эффект от этой процедуры, надо брать кровь в период наиболее интенсивных нагрузок, затем искусно замораживать ее, а перед выступлением вливать, это методы пловцов ГДР. Видимо, прочитал о них, а соврать правдиво не сумел.
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порт
1525193109
Больно все смелые становятся, после того как свалят на другой континент.
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zigbert
1525195978
За Локомотив играл так себе.Подобными высказываниями решил привлечь к себе внимание и завоевать популярность. Если это неправда не мешало бы подать на него в суд.
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Антибиотик
1525204772
Клоун британский))) Причем продажный. Если тебе делали такую процедуру, то почему ты играл, как калека с параолимпийских игр?! Никчемное продажное чудовище начало сосать у представителей власти недобритании)))
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