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    О’Коннор: «В «Локомотиве» у нас брали кровь, а перед игрой вливали обратно. После этого я чувствовал, что могу отбегать два матча подряд»

    Экс-нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор, выступавший за железнодорожников с 2006 по 2007 год, признался, что накануне матчей игроки московской команды проходили определенные процедуры, которые повышали выносливость.

    «У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно. Брали, очищали ее, вливали обратно, а нас помещали в кислородную камеру. Вот так они работают.

    Это было нечто. Я ощущал себя на миллион долларов. Чувствовал, что готов отбегать два матча по 90 минут», – цитирует О’Коннора Open Goal.

    Напомним, процедура переливания крови запрещена Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 17:41
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 мая 2018, 18:56

      Ну и что? А в конюшне игрокам бесплатно давали кокаин. Да и сейчас у них нос в пушку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 17:27

      да епт этот шотландский алкоголик просто еще герычем втирался вот у него и шиза сейчас !

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 мая 2018, 17:02

      А вот и родственник Родченкова нашелся)Кстати О*Коннор самая пьющая фамилия на острове!)

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 2 мая 2018, 16:16

      Ещё один решил хайпонуть на русофобии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 2 мая 2018, 14:51

      шта? я думаю, что Локо до сих пор, судя по размерам лазарета, всё подорожником и синей изолентой лечит, какие кислородные камеры? Коннор опять подсел на наркоту?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 мая 2018, 08:14

      У него нечего там чистить .Не про него ли однажды сочинён был стих? Вот фрагмент:..." Не голова у тебя,а седалище.В жилах твоих моча,а не кровь.Засадить бы тебя во влагалище и начать переделывать вновь!"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 1 мая 2018, 22:59

      Клоун британский))) Причем продажный. Если тебе делали такую процедуру, то почему ты играл, как калека с параолимпийских игр?! Никчемное продажное чудовище начало сосать у представителей власти недобритании)))

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 1 мая 2018, 21:10

      я думаю ему таки скипидар вливали а не кровь

      3
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > спанчес 2 мая 2018, 03:14

      точно, но только через жопу

      1
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 20:32

      За Локомотив играл так себе.Подобными высказываниями решил привлечь к себе внимание и завоевать популярность. Если это неправда не мешало бы подать на него в суд.

      6
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 1 мая 2018, 20:16

      бритиши не знают уже какое гавно придумать перед ЧМ...

      3
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