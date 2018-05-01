О’Коннор: «В «Локомотиве» у нас брали кровь, а перед игрой вливали обратно. После этого я чувствовал, что могу отбегать два матча подряд»

Экс-нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор, выступавший за железнодорожников с 2006 по 2007 год, признался, что накануне матчей игроки московской команды проходили определенные процедуры, которые повышали выносливость.

«У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно. Брали, очищали ее, вливали обратно, а нас помещали в кислородную камеру. Вот так они работают.

Это было нечто. Я ощущал себя на миллион долларов. Чувствовал, что готов отбегать два матча по 90 минут», – цитирует О’Коннора Open Goal.

Напомним, процедура переливания крови запрещена Всемирным антидопинговым агентством (WADA).