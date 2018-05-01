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    Жены футболистов сборной Англии получат охрану для поездки в Россию на ЧМ-2018

    В Англии продолжают рассуждать о безопасности посещения предстоящего чемпионата мира-2018 в России.

    Стало известно, что жены и подруги футболистов сборной Англии получат в свое распоряжение на время проведения первенства от Футбольной ассоциацией Англии (FA) собственную службу безопасности. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь FA.

    Также некоторые футболисты английской команды готовы дополнительно нанять частных охранников для сопровождения членов их семей.

    Напомним, сборная Англии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 со сборными Туниса, Панамы и Бельгии.

    Источник: Daily Mail

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    01.05.2018 10:27
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 3 мая 2018, 14:44

      ....кароче, уася, ми ихних жен вмэсте с охранниками в шамхал на плантации увезем, жи есть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:18

      Крышу получат хорошую.

      4
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 1 мая 2018, 14:09

      Не переживайте , из группы не выйдете и быстро свалитесь в свою бритию !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 мая 2018, 13:59

      это ихний заё б нам то что?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 1 мая 2018, 13:12

      Говорят, мы бяки-буки,
      Как выносит нас земля?
      Дайте что ли карты в руки
      Погадать на короля.

      Ой-ля-ля, Ой-ля-ля,
      Завтра травим Скрипаля,
      Ой-ля-ля, Ой-ля-ля,
      Ех-ха!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 мая 2018, 13:08

      Почему то у всех мозг работает только в сторону "похода жены на лево", странно.
      О другой безопасности уже никто не думает, привыкли, что ряженные казаки, нашисты или какие нибудь "православнутые" могут безо всяких законных прав набить морду, облить мочой и зеленкой, проломить голову арматурой.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Barmaleushka 1 мая 2018, 13:54

      Согласен. только там полицейские за это "казачков" в участок мигом упрячут и срок впаяют. А здесь на это смотрят скозь пальцы и даже поощряют.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Barmaleushka 1 мая 2018, 14:33

      Наши менты "казачков" просто или не ищут или прикрывают.

      2
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 1 мая 2018, 13:05

      Учитывая какие большинство из них "красивые",я согласен-людей от них охранять надо

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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 1 мая 2018, 13:03

      Маразм всё крепчает

      1
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 1 мая 2018, 12:43

      Общее настроение,которое царит на сайте .приводит к неутешительным выводам:
      Оказывается ,английские бабы,никому не нужны!
      Это удар ниже пояса.
      В противовес предлагаем - выпустить русских красавиц в бикини и без охраны,
      Цель - сб.Англии и её фаны.
      И так против всех участников.
      Это будет 2ая спец операция подготовки Черчеса Осетинскага !

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 мая 2018, 12:20

      Да кто этих негритянок у нас трахать будет? У них дома белых баб негры трахают.

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