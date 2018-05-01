Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жены футболистов сборной Англии получат охрану для поездки в Россию на ЧМ-2018

Жены футболистов сборной Англии получат охрану для поездки в Россию на ЧМ-2018

1 мая 2018, 10:27
26

В Англии продолжают рассуждать о безопасности посещения предстоящего чемпионата мира-2018 в России.

Стало известно, что жены и подруги футболистов сборной Англии получат в свое распоряжение на время проведения первенства от Футбольной ассоциацией Англии (FA) собственную службу безопасности. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь FA.

Также некоторые футболисты английской команды готовы дополнительно нанять частных охранников для сопровождения членов их семей.

Напомним, сборная Англии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 со сборными Туниса, Панамы и Бельгии.

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Англия
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rerih
1525160933
Ушлёпки...да кому они на хер нужны...
Ответить
ribavadim
1525161608
Боятся...,оставлять жён без присмотра.
Ответить
Mister Fiks
1525161717
Объявление: Частный сыщик, хорош собой, обеспечит круглосуточную охрану жен футболистов сборной Англии, во время чемпионата мира в России. Некрасивых жен, прошу меня не беспокоить. Mister Fiks.
Ответить
Par Mezan
1525162530
Охранники будут блокировать жён и подруг, а футболисты отрываться по-полной...Ха!
Ответить
OfaZavr
1525163997
и живут пусть не в отеле а в подземном бункере а то мало ли что)
Ответить
red_blue_fury
1525165302
Пока англичане будут играть, их жён будет пехать частная охрана))) короче, дебилы и маразматики... Бред какой то.
Ответить
prezent2017
1525166446
Да кто этих негритянок у нас трахать будет? У них дома белых баб негры трахают.
Ответить
Pres Arsenal
1525169100
Учитывая какие большинство из них "красивые",я согласен-людей от них охранять надо
Ответить
Mariner
1525169563
Говорят, мы бяки-буки, Как выносит нас земля? Дайте что ли карты в руки Погадать на короля. Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, Завтра травим Скрипаля, Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, Ех-ха!
Ответить
zigbert
1525177132
Крышу получат хорошую.
Ответить
Главные новости
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+