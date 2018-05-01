Жены футболистов сборной Англии получат охрану для поездки в Россию на ЧМ-2018

В Англии продолжают рассуждать о безопасности посещения предстоящего чемпионата мира-2018 в России.

Стало известно, что жены и подруги футболистов сборной Англии получат в свое распоряжение на время проведения первенства от Футбольной ассоциацией Англии (FA) собственную службу безопасности. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь FA.

Также некоторые футболисты английской команды готовы дополнительно нанять частных охранников для сопровождения членов их семей.

Напомним, сборная Англии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 со сборными Туниса, Панамы и Бельгии.