Бердыев: «Поле перед игрой с «Динамо» надо было поливать. Мяч останавливался во многих ситуациях»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев остался недоволен тем, что сотрудники стадиона «Арена-Химки» не полили поле перед матчем 28 тура РФПЛ с «Динамо» (0:0). По его словам, сухой газон создавал определенные трудности футболистам.

«Мы предполагали, что «Динамо» будет играть с тремя центральными защитниками, но не ожидали, что они будут действовать от обороны. Хочу сказать, что поле перед игрой надо было поливать, а то оно сухое, мяч останавливался во многих ситуациях.

В целом неплохо взаимодействовали, но допускали брак в простых ситуациях. Считаю, что ничья закономерная», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».