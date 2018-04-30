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  • Кришито считает, что лучшие российские футболисты играют не в «Зените»

Кришито считает, что лучшие российские футболисты играют не в «Зените»

30 апреля 2018, 10:44
23

Капитан «Зенита» Доменико Кришито назвал тройку лучших российских футболистов на данный момент. Интересно, что ни один из названных игроков не выступает в составе команды из Санкт-Петербурга.

– Если попрошу вас назвать трех лучших футболистов сборной России прямо сейчас, кого выберете?

– Федора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим.

– Как думаете, в нынешнем состоянии Шатов и Дзюба способны помочь сборной России на чемпионате мира?

– Да, они вполне достойны вызова в национальную команду. Мы играли вместе не один год в разных турнирах. У них есть опыт выступлений на высочайшем уровне. Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют в новых клубах, они могли бы выступать и за сборную.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар ЦСКА Арсенал Россия Дзюба Артем Смолов Федор Шатов Олег Кришито Доменико Головин Александр
Комментарии (23)
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Федя Кабак
1525074931
Могли бы, но усатому физруку его грёбаная гордость не позволяет
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пряник929
1525075849
А это все знают , кроме Черчесова
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baden69
1525076533
Абсолютно прав! На данный момент из играющих, не травмированных, именно эта тройка лучшая.
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zigbert
1525077712
В чем то он прав.
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Федя Кабак
1525077936
Братья Миранчуки тоже хороши!
Ответить
Супермачо
1525080090
Лучшие аргентинские и итальянские тоже не там играют. )
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Garrincha58
1525081834
Зенит проФурсетил всех своих лучших игроков
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Павелий
1525082852
Это знают все болельщики страны, кроме глоров с виража.
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Masteralex
1525086002
да тут какую тройку не составь, лучшие игроки всё равно не будут в Зените, потому что после лавки игроки теряют форму, какие бы хорошие они не были, Зенит сделал ставку на легионеров, а россиян замариновал по лавкам, отсюда и результат
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vovinzone
1525091089
Адекватная оценка
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