Кришито считает, что лучшие российские футболисты играют не в «Зените»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито назвал тройку лучших российских футболистов на данный момент. Интересно, что ни один из названных игроков не выступает в составе команды из Санкт-Петербурга.

– Если попрошу вас назвать трех лучших футболистов сборной России прямо сейчас, кого выберете?

– Федора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим.

– Как думаете, в нынешнем состоянии Шатов и Дзюба способны помочь сборной России на чемпионате мира?

– Да, они вполне достойны вызова в национальную команду. Мы играли вместе не один год в разных турнирах. У них есть опыт выступлений на высочайшем уровне. Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют в новых клубах, они могли бы выступать и за сборную.