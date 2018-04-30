Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировл резльутат матч 28-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).
– Во втором тайме ЦСКА заиграл активнее, чем в первом. Что сказал Гончаренко в перерыве?
– Мы немного изменили расстановку на поле, постарались действовать агрессивнее. Проблема была в том, что у нас вскоре стало четыре желтых карточки, а ритм игры возрос.
– Как вы считаете, после этого результата у ЦСКА остались шансы на чемпионство?
– У нас все еще есть две игры впереди – мы обязаны выиграть их, а там посмотрим.
– Считаете, «Локо» может потерять очки?
– Все возможно. У них две гостевые игры плюс встреча с «Зенитом» – им будет непросто.
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Источник: «Спорт-Экспресс»