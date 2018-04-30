Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировл резльутат матч 28-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

– Во втором тайме ЦСКА заиграл активнее, чем в первом. Что сказал Гончаренко в перерыве?

– Мы немного изменили расстановку на поле, постарались действовать агрессивнее. Проблема была в том, что у нас вскоре стало четыре желтых карточки, а ритм игры возрос.

– Как вы считаете, после этого результата у ЦСКА остались шансы на чемпионство?

– У нас все еще есть две игры впереди – мы обязаны выиграть их, а там посмотрим.

– Считаете, «Локо» может потерять очки?

– Все возможно. У них две гостевые игры плюс встреча с «Зенитом» – им будет непросто.

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось