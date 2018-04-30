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  • Бистрович: «У «Локомотива» два гостевых матча и встреча с «Зенитом» – им будет непросто»

Бистрович: «У «Локомотива» два гостевых матча и встреча с «Зенитом» – им будет непросто»

30 апреля 2018, 00:31
10

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировл резльутат матч 28-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

– Во втором тайме ЦСКА заиграл активнее, чем в первом. Что сказал Гончаренко в перерыве?

– Мы немного изменили расстановку на поле, постарались действовать агрессивнее. Проблема была в том, что у нас вскоре стало четыре желтых карточки, а ритм игры возрос.

– Как вы считаете, после этого результата у ЦСКА остались шансы на чемпионство?

– У нас все еще есть две игры впереди – мы обязаны выиграть их, а там посмотрим.

– Считаете, «Локо» может потерять очки?

– Все возможно. У них две гостевые игры плюс встреча с «Зенитом» – им будет непросто.

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Локомотив Бистрович Кристиян
Комментарии (10)
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Федя Кабак
1525038762
А ты вот прям побеждаешь в каждом матче) У нас в футболе поболтать многие любят
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Dimka_Foxy
1525039082
Че то мне кажется игра с Зенитом наоборот самая простая)
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lotsman
1525061997
Им сегодня победить Краснодар и они чемпионы.
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mnb 95
1525064815
У "Локо" хороший запас, их уже не догнать.
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TUMS
1525068883
Думать надо о своей игре и победах, а не оглядываться на локо.
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zigbert
1525073054
С Зенитом у них будет сложная игра.
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Аэратор
1525082819
всё в руках локо, трудно,но можно.
Ответить
Masteralex
1525085477
второе бы перепало, уже было бы неплохо, Валера верим!
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