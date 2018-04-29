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    ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось


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    Голосов: 5
    29.04.2018 18:25
    Игра за Лигу чемпионов получилась с травмами и без голов.

    20 августа 2016 года «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1. После того матча команды друг другу больше не забивали. Две московских встречи в марте и октябре прошли с обилием моментов, но без влияния на результат. Игра в Санкт-Петербурге повторила тенденцию. Топовые команды не могут забить друг другу уже семь таймов.

    Этот матч запомнится травмой Бранислава Ивановича, множеством упущенных возможностей у ворот ЦСКА и сломанным табло.

    «Утром в день матча система трансляции на экраны вышла из строя; оперативно восстановить еe работоспособность не удалось. Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран. До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию «Зениту», в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены», – сообщил «Зенит» перед матчем.

    Выглядело резервное табло вот так:

    В матче больше моментов создал «Зенит». Заболотный, Кришито, Ригони – все они упустили возможности забить важнейший мяч. В одном из эпизодов героически выручил Акинфеев, который вытащил удар в упор после углового. Нули в этом матче пошли в пользу «Спартака». Москвичи одержали важную победу в Перми и приблизились к «Локомотиву» на расстояние четырех очков. Завтра «Локо» может стать чемпионом.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +468

      Alemann 30 апреля 2018, 19:41

      Да ладно табло, как болельщики это убожество вытерпели ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 30 апреля 2018, 17:27

      против Зенита держи Кузяева и Ивановича , остальные не знают что им делать на поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 30 апреля 2018, 07:13

      0:0

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 30 апреля 2018, 05:20

      как говорится ЛУЧШИЕ ИЗ ХУДШИХ ,И это правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 29 апреля 2018, 22:39

      ну и славно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4

      vpabster 29 апреля 2018, 22:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +90

      Alex76 29 апреля 2018, 22:11

      Осталось два тура терпеть эти потуги Зенита. Мне уже все равно какое место он займет, лишь бы этот кошмар закончился. Если бы не обнадеживающее начало сезона, то и вспомнить нечего. Это самый худший сезон и тренер за последнее время.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 29 апреля 2018, 22:01

      самый скучный выезд...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -212

      RiddlerRiddler 29 апреля 2018, 21:44

      Пацаны, реально можно поднять бабла здесь!
      http://golden-mines.biz/?i=759364

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 29 апреля 2018, 18:47

      Играли 2 одинаково бездарных клуба. У ЦСКА понятные проблемы, а у Зенита что? Много бегали, много толкались, ни одной комбинации не вспомнить. Это лидеры нашего футбола?

      0
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      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > Бриг 29 апреля 2018, 20:11

      Добавь сюда тот баснословный бюджет того же сенита и зацени бездарей.

      2
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      Рейтинг: +272

      Inks > silver29 29 апреля 2018, 22:18

      хватит уже про бюджет хрюкать. у вас тоже денег хватает, что не мешает вам регулярно обсираться в Европе

      5
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      ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем > Inks 30 апреля 2018, 05:22

      и не только там, как деревенские пацаны из тосно обыграли миллионеров, класс

      2
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