ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось

Игра за Лигу чемпионов получилась с травмами и без голов.

20 августа 2016 года «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1. После того матча команды друг другу больше не забивали. Две московских встречи в марте и октябре прошли с обилием моментов, но без влияния на результат. Игра в Санкт-Петербурге повторила тенденцию. Топовые команды не могут забить друг другу уже семь таймов.

Этот матч запомнится травмой Бранислава Ивановича, множеством упущенных возможностей у ворот ЦСКА и сломанным табло.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 апреля 2018 г.

«Утром в день матча система трансляции на экраны вышла из строя; оперативно восстановить еe работоспособность не удалось. Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран. До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию «Зениту», в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены», – сообщил «Зенит» перед матчем.

twit text — المؤمن (@RaisKabanov) 29 апреля 2018 г.

Выглядело резервное табло вот так:

twit text — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) 29 апреля 2018 г.

В матче больше моментов создал «Зенит». Заболотный, Кришито, Ригони – все они упустили возможности забить важнейший мяч. В одном из эпизодов героически выручил Акинфеев, который вытащил удар в упор после углового. Нули в этом матче пошли в пользу «Спартака». Москвичи одержали важную победу в Перми и приблизились к «Локомотиву» на расстояние четырех очков. Завтра «Локо» может стать чемпионом.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – ЦСКА