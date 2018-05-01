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Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Материалы

Зенит - ЦСКА

29.04.2018, Воскресенье, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ, Наш футбол Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
14 тур
22 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
4 марта, суббота 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Суперкубок России 2016

23 июля, суббота 19:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Кубок (2015/2016)
Финал
2 мая, понедельник 16:00 ЦСКА 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
3 апреля, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 ЦСКА
8 тур
12 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 ЦСКА
12 тур
1 ноября, суббота 16:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 16:00 ЦСКА 1:0 Зенит
13 тур
18 октября, пятница 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Объединенный Суперкубок 2014
2 тур
2 февраля, воскресенье 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Суперкубок России 2013

13 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:0 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
26 ноября, понедельник 20:00 Зенит 1:1 ЦСКА
3 тур
4 августа, суббота 13:30 ЦСКА 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
14 апреля, суббота 19:00 Зенит 2:0 ЦСКА
33 тур
3 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 18:45 ЦСКА 0:2 Зенит
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 20:00 Зенит 0:2 ЦСКА
Суперкубок России 2011
Финал
6 марта, воскресенье 13:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
10 ноября, среда 19:00 Зенит 1:3 ЦСКА
4 тур
28 апреля, среда 20:00 ЦСКА 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:0 ЦСКА
9 тур
17 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 1:3 ЦСКА
8 тур
30 июля, среда 19:00 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:1 ЦСКА
11 тур
26 мая, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
11 тур
19 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 20:00 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 14:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 18:00 ЦСКА 1:1 Зенит
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 29 апреля 2018, 18:25

    хорошая игра, молодцы!!! жаль, что Зенит на забил...

    0
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 29 апреля 2018, 18:24

    Есть это победа! Для ЦСКА!)

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 29 апреля 2018, 18:05

    вот это замес у ворот цска!

    2
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 29 апреля 2018, 18:01

    Зенитушка, поднажми!!!!!!! нужен хотя бы один ГОЛ!!!

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 29 апреля 2018, 17:23

    Жирков лучший в составе Зенита по первому тайму, после его проходов как в старые добрые времена было очень опасно

    1
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 29 апреля 2018, 17:19

    Гончар! Просто провалил 1 тайм, со своим тактикой!

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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов > _Kesh_Suntar_ 29 апреля 2018, 17:29

    почему?

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 29 апреля 2018, 17:12

    очередной пид...рас из судейского корпуса, Мевля откровенно играет в ноги Кучаеву, нарушения нет и ответный очень опасный момент в итоге. Фамилия говорящая о качестве судейства

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex > Masteralex 29 апреля 2018, 17:21

    зато когда игрок Зенита прокидывает себе мяч в аут без шансов на какое-то развитие и уже после ухода мяча в аут он натыкается на ногу игрока ЦСКА это свисток и нарушение правил, мудак однобокий, ждём что оно насвистит во втором тайме

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    Рейтинг: +380

    Гуус > Masteralex 29 апреля 2018, 17:24

    чувак Галимов это газпром заряженный арбитр, он всегда судит их и они побеждают, а иногда в этих матчах случаются очень спорные момента... например матч с уфой где зениту засчитали гол когда мяч покинул поле..
    А так же это вообще не арбитр а идиот незнаю где его откопали

    -2
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 29 апреля 2018, 16:27

    Главное сыграть лучший свой матч в сезоне хотя бы тут

    1
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    Рейтинг: +385

    VOLK83 29 апреля 2018, 14:14

    Зенит сегодня обязан побеждать, в противном случае ловить нечего...

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 29 апреля 2018, 13:56

    ТБ2.5 !

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