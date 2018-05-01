Зенит - ЦСКА

хорошая игра, молодцы!!! жаль, что Зенит на забил...
|14 тур
|22 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|0:0
|Зенит
|20 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:0
|ЦСКА
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|6:1
|ЦСКА
|12 тур
|11 июня, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
хорошая игра, молодцы!!! жаль, что Зенит на забил...
Есть это победа! Для ЦСКА!)
вот это замес у ворот цска!
Зенитушка, поднажми!!!!!!! нужен хотя бы один ГОЛ!!!
Жирков лучший в составе Зенита по первому тайму, после его проходов как в старые добрые времена было очень опасно
Гончар! Просто провалил 1 тайм, со своим тактикой!
почему?
очередной пид...рас из судейского корпуса, Мевля откровенно играет в ноги Кучаеву, нарушения нет и ответный очень опасный момент в итоге. Фамилия говорящая о качестве судейства
зато когда игрок Зенита прокидывает себе мяч в аут без шансов на какое-то развитие и уже после ухода мяча в аут он натыкается на ногу игрока ЦСКА это свисток и нарушение правил, мудак однобокий, ждём что оно насвистит во втором тайме
чувак Галимов это газпром заряженный арбитр, он всегда судит их и они побеждают, а иногда в этих матчах случаются очень спорные момента... например матч с уфой где зениту засчитали гол когда мяч покинул поле..
А так же это вообще не арбитр а идиот незнаю где его откопали
Главное сыграть лучший свой матч в сезоне хотя бы тут
Зенит сегодня обязан побеждать, в противном случае ловить нечего...
ТБ2.5 !