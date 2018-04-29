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  • На матче «Зенит» – ЦСКА будет использоваться резервное табло, поскольку основные экраны сломались

На матче «Зенит» – ЦСКА будет использоваться резервное табло, поскольку основные экраны сломались

29 апреля 2018, 16:06
21

Санкт-петербургский «Зенит» сообщил о неполадках с оборудованием своего стадиона в преддверии матча 28 тура РФПЛ против московского ЦСКА. Из строя вышли медиа-экраны.

«Утром в день матча система трансляции на экраны вышла из строя; оперативно восстановить еe работоспособность не удалось. Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран.

До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию «Зениту», в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены», – сообщает пресс-служба хозяев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (21)
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3a zenit
1525007556
начинаем шутить и кричать украли,жрать нечаго
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xColaz
1525008069
Ничего страшного! После праздников, с утра пораньше вставайте в очередь в жэк и обязательно все починят, рано или поздно
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тётя ASYA
1525008126
проклятый , ненасытный стад
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Пестрый
1525008268
А как там крыша? еще держится?
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mamba9090909
1525008597
Косточка для дебилов от Бомбардира.))
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deinego77@yandex.ru
1525008600
А если на чемпионате мира такое будет?
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rubinovyi2
1525010187
Надо бы и резервным полем озаботиться..,а то вдруг основное не выкатиться.))))
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bset
1525011646
Еще резервную крышу надо.
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x-x-x-x-x
1525016045
столько бабла а все еще не доделано. стыдоба
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Антибиотик
1525017588
Акуеть!!! Сорок три миллиарда рублей потратили вместо семи обещанных и ещё ни хрена не работает! В Союзе бы всех виновных просто расстреляли. Как бы на ЧМ не опозорится.
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