На матче «Зенит» – ЦСКА будет использоваться резервное табло, поскольку основные экраны сломались

Санкт-петербургский «Зенит» сообщил о неполадках с оборудованием своего стадиона в преддверии матча 28 тура РФПЛ против московского ЦСКА. Из строя вышли медиа-экраны.

«Утром в день матча система трансляции на экраны вышла из строя; оперативно восстановить еe работоспособность не удалось. Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран.

До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию «Зениту», в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены», – сообщает пресс-служба хозяев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.