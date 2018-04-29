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Божович может покинуть тульский «Арсенал» в конце сезона

29 апреля 2018, 10:30
17

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович дал понять, что может покинуть свой пост в ближайшее время. У черногорского специалиста по окончании сезона заканчивается срок контракта с тульской командой.

– Этот сезон завершается. Были ли у вас какие-то разговоры с руководством клуба о будущем сезоне? Есть желание остаться в Туле?

– Нет, этот вопрос пока не обсуждали, будем разговаривать после окончания чемпионата.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в услугах Божовича заинтересован «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (17)
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GM
1524987341
Ну надо же, кто бы мог подумать! Новость уровня "Волга впадает в Каспийское море".
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Федя Кабак
1524987360
Божович молодец, в Туле хорошо делает свою работу
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пряник929
1524988391
Жаль, если уйдет.... Есть вероятность призового следующего сезона в Туле, уж еврокубкового точно...
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insider_retro
1524988502
Миодраг без работы не останется!.. Зарекомендовал он себя прилично, а потому многие клубы встанут в очередь для беседы с ним о приглашении и условиях сотрудничества!.. А Тула потеряет...
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acer2003
1524989650
Пора Миодрагу "рости"!!! Думаю,не останется безработным
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OfaZavr
1524989825
в Туле у него хорошо дела идут, думаю руководство и Миодраг найдут общий язык в переговорах о новом контракте.
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Полная Канистра
1524989901
ни кому не говоря лыжи смажет втихаря и к культурным берегам лыжи сделают СТОП КРАН. Очень жаль что покидает команду а ведь мог на след сезон и выше боротся
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Xiko
1524990757
Поднял Тулу! Молодец, надеюсь останется, того гляди и в ЛЕ увидим)
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Аэратор
1524993828
не потянет в зените,там капризные звёзды
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zigbert
1525007267
Для этого должны быть веские аргументы.
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