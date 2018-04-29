Игуаин заявил, что ради скудетто «Ювентус» будет биться насмерть

Нападающий итальянского «Ювентуса» Гонсало Игуаин после матча 35 тура Серии А против миланского «Интера» (3:2) заявил об амбициях команды выиграть соревнование. «Старая синьора» лидирует.

«Мы жаждали победы и смогли в концовке забить два мяча. «Ювентус» будет биться насмерть, чтобы взять первое место. Набранные три очка в Милане придадут нам уверенности», – сказал аргентинец Mediaset Premium.

Последний раз туринцы не становились чемпионом Италии в сезоне-2010/11.

В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!