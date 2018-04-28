В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!

«Интер» не пропускал четыре домашних матча подряд. «Ювентус» не терпел поражений в 11 последних гостевых играх.
«Интер» рубится за зону Лиги чемпионов. «Ювентус» сражается за чемпионство.
На матч «Интер» – «Ювентус» проданы все билеты – 78 328 человека на стадионе, хозяева получили рекордную выручку в пять миллионов евро.
И на трибунах красотища.
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— Mootaz Chehade (@MHChehade) 28 апреля 2018 г.
И провокация с намеком на проигранные финалы «Юве» в ЛЧ.
А интрига, казалось, кончилась уже на 17-й минуте.
Впрочем, сначала на 13-й минуте «Ювентус» забил, сделал это Дуглас Коста. Видеоповтор помог определить – гол забит чисто.
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— VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 28 апреля 2018 г.
Через четыре минуты судья Даниэле Орсато предъявил желтую карточку Весино за фол на Манджукиче. Однако после просмотра нарушения – выгнал уругвайца с поля.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) 28 апреля 2018 г.
0:1 в меньшинстве против «Ювентуса» и весь матч впереди. Дела у «Интера» складываются неважно.
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— Omnisport (@OmnisportNews) 28 апреля 2018 г.
А в конце первого тайма «Ювентус» забил еще один гол, 0:2! Но нет, снова видеоповтор всех рассудил: забитый мяч Матюиди засчитывать было нельзя.
Все верно.
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— Juventus Football News (@JuventusFN) 28 апреля 2018 г.
А в начале второго тайма Мауро Икарди забил прекрасный гол после стандарта! Красота!
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— Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 28 апреля 2018 г.
А на 65-й минуте Бардзальи забивает в свои ворота, 2:1! Что творится!
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— Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 28 апреля 2018 г.
Кто мог в такое поверить?!
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— Toque Sports (@ToqueSports) 28 апреля 2018 г.
«Интер» выстоял, отбил натиск «Ювентуса» и победил, играя в меньшинстве весь матч, начав его фактически вдесятером и со счета 0:1?
Нет!
87-я минута, Куадрадо, 2:2!
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— Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 28 апреля 2018 г.
88-я минута, Игуаин, 2:3!
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— Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 28 апреля 2018 г.
Боже, что это было?!
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— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 28 апреля 2018 г.
«Ювентус» остался на первой строчке с 88 очками и тремя оставшимися матчами. У «Наполи» – 84 и четыре матча.
Какой все-таки прекрасный чемпионат у итальянцев в этом сезоне. Сказка!