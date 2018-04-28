В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!

Просто сумасшествие на «Сан-Сиро». Как вообще такое может быть?

«Интер» не пропускал четыре домашних матча подряд. «Ювентус» не терпел поражений в 11 последних гостевых играх.

«Интер» рубится за зону Лиги чемпионов. «Ювентус» сражается за чемпионство.

На матч «Интер» – «Ювентус» проданы все билеты – 78 328 человека на стадионе, хозяева получили рекордную выручку в пять миллионов евро.

И на трибунах красотища.

twit text — Mootaz Chehade (@MHChehade) 28 апреля 2018 г.

И провокация с намеком на проигранные финалы «Юве» в ЛЧ.

А интрига, казалось, кончилась уже на 17-й минуте.

Впрочем, сначала на 13-й минуте «Ювентус» забил, сделал это Дуглас Коста. Видеоповтор помог определить – гол забит чисто.

twit text — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 28 апреля 2018 г.

Через четыре минуты судья Даниэле Орсато предъявил желтую карточку Весино за фол на Манджукиче. Однако после просмотра нарушения – выгнал уругвайца с поля.

twit text — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 28 апреля 2018 г.

0:1 в меньшинстве против «Ювентуса» и весь матч впереди. Дела у «Интера» складываются неважно.

twit text — Omnisport (@OmnisportNews) 28 апреля 2018 г.

А в конце первого тайма «Ювентус» забил еще один гол, 0:2! Но нет, снова видеоповтор всех рассудил: забитый мяч Матюиди засчитывать было нельзя.

Все верно.

twit text — Juventus Football News (@JuventusFN) 28 апреля 2018 г.

А в начале второго тайма Мауро Икарди забил прекрасный гол после стандарта! Красота!

twit text — Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 28 апреля 2018 г.

А на 65-й минуте Бардзальи забивает в свои ворота, 2:1! Что творится!

twit text — Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 28 апреля 2018 г.

Кто мог в такое поверить?!

twit text — Toque Sports (@ToqueSports) 28 апреля 2018 г.

«Интер» выстоял, отбил натиск «Ювентуса» и победил, играя в меньшинстве весь матч, начав его фактически вдесятером и со счета 0:1?

Нет!

87-я минута, Куадрадо, 2:2!

twit text — Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 28 апреля 2018 г.

88-я минута, Игуаин, 2:3!

twit text — Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 28 апреля 2018 г.

Боже, что это было?!

twit text — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 28 апреля 2018 г.

«Ювентус» остался на первой строчке с 88 очками и тремя оставшимися матчами. У «Наполи» – 84 и четыре матча.

Какой все-таки прекрасный чемпионат у итальянцев в этом сезоне. Сказка!