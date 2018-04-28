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    В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!


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    Голосов: 7
    28.04.2018 22:25
    Просто сумасшествие на «Сан-Сиро». Как вообще такое может быть?

    «Интер» не пропускал четыре домашних матча подряд. «Ювентус» не терпел поражений в 11 последних гостевых играх.

    «Интер» рубится за зону Лиги чемпионов. «Ювентус» сражается за чемпионство.

    На матч «Интер» – «Ювентус» проданы все билеты – 78 328 человека на стадионе, хозяева получили рекордную выручку в пять миллионов евро.

    И на трибунах красотища.

    И провокация с намеком на проигранные финалы «Юве» в ЛЧ.

    А интрига, казалось, кончилась уже на 17-й минуте.

    Впрочем, сначала на 13-й минуте «Ювентус» забил, сделал это Дуглас Коста. Видеоповтор помог определить – гол забит чисто.

    Через четыре минуты судья Даниэле Орсато предъявил желтую карточку Весино за фол на Манджукиче. Однако после просмотра нарушения – выгнал уругвайца с поля.

    0:1 в меньшинстве против «Ювентуса» и весь матч впереди. Дела у «Интера» складываются неважно.

    А в конце первого тайма «Ювентус» забил еще один гол, 0:2! Но нет, снова видеоповтор всех рассудил: забитый мяч Матюиди засчитывать было нельзя.

    Все верно.

    А в начале второго тайма Мауро Икарди забил прекрасный гол после стандарта! Красота!

    А на 65-й минуте Бардзальи забивает в свои ворота, 2:1! Что творится!

    Кто мог в такое поверить?!

    «Интер» выстоял, отбил натиск «Ювентуса» и победил, играя в меньшинстве весь матч, начав его фактически вдесятером и со счета 0:1?

    Нет!

    87-я минута, Куадрадо, 2:2!

    88-я минута, Игуаин, 2:3!

    Боже, что это было?!

    «Ювентус» остался на первой строчке с 88 очками и тремя оставшимися матчами. У «Наполи» – 84 и четыре матча.

    Какой все-таки прекрасный чемпионат у итальянцев в этом сезоне. Сказка!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Guardian
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 12 мая 2018, 21:40

      Скажу вежливо. По добыче гуана Турин и Барселона уверенно делят первое место в мире. Круче этих говнюков нет!

      1
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 30 апреля 2018, 12:20

      а бомбардир ч м о расскажи лучше как судья не дал ИНТЕРУ победить

      2
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    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 30 апреля 2018, 12:19

      Ювентус дерьмо и никогда не выиграет европейский трофей СУДЕНТУСУ скоро конец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 апреля 2018, 16:24

      хотелось бы наполи конечно видеть чемпион...Юве поднадоел уже..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 29 апреля 2018, 14:38

      Супер игра - Супер чемпионат!!! И все еще существует интригааа!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 29 апреля 2018, 09:12

      Ханданович весь матч стоял эбл....нил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 29 апреля 2018, 08:11

      Вот это игра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 29 апреля 2018, 07:26

      Динар ну где же ты братишка)) Обычно самый первый комментишь, что на этот раз случилось? Кто говорил что интер обыграет ювентус?)

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Михаил_Боярский 29 апреля 2018, 12:56

      вчера еще раз убедился что турин это говнари ! судейки тащят ювентус в серии а ! но ювентус всегда в истерике когда в лч им не подсуживают ! И понятна истерика буффона и носатого кьеллини из-за 100 процентного пенальти в матче с реалом ! в 2006 году доказали что ювентус говно и вышибли их в серию б ! быстрее бы и сейчас восторжествовала справедливость ! турин говнари !

      -1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > dinar7777dinar 29 апреля 2018, 14:06

      Огнетушитель дать? Без своего ч-моратти так бы и сидели на опе ровно пока он всю эту кашу подставную не заварил.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Михаил_Боярский 29 апреля 2018, 14:19

      подставная каша? да все в италии знают что юве судьи подсуживают всегда ! че ты мне тут чешешь ! говнари туринские ! чмошники без судей вы никто !

      -2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > dinar7777dinar 29 апреля 2018, 14:49

      Да че ты так завелся? После скандала юве вообще сезон без пенок провел - боялись назначать. А то ты хочешь сказать кроме ювентуса, милан, лацио, фиорентина не влияли на судей? Один принтер весь святой прозрачный вышел из воды. Смешнооооо.))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Михаил_Боярский 29 апреля 2018, 15:22

      значит весино без устных предупреждений надо сразу давай желтые и красную а пьяничу видите ли нельзя ! да еще гол то не засчитали у юве только потому что только интер надавили на судейку ! судейке пусть скажет юве спасибо за вчера ! а так интер делал ваш ювентус в 10-м ! смешнноооооо откровенно стыдно должно быть ювентусу !

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYAKONERI 29 апреля 2018, 23:00

      а зачем интеру отыгрывать это? у них есть золотой требл 2010 года о котором блювентусу только мечтать !

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYAKONERI 29 апреля 2018, 23:09

      главные лохи европейского футбола ваш блювентус ! нахрена выходить в финал? чтобы про -- бать? лохи тупые !

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYAKONERI 29 апреля 2018, 23:12

      да хоть тысячу раз подряд выиграйте сериал ! но лч вам в жизни не видать ! Так и будете в тени милана и интера ! чмошники ! судей в италии покупаете но в лч сосать вам !

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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > Михаил_Боярский 30 апреля 2018, 12:21

      вы без судей помощи ч мошники

      1
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > Михаил_Боярский 30 апреля 2018, 12:22

      всерано ИНТЕР и МИЛАН ИЗВЕСТНЕЕ И титулованее вашей шлюхи

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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > dinar7777dinar 30 апреля 2018, 12:23

      надеюсь в Л Ч вы тра хните судентус как Реал в этом сезоне

      -1
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > BYAKONERI 30 апреля 2018, 12:24

      теперь весь мир видел и говорит что судентусу помогают это главные новости про футболе

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > АХМАТ95 30 апреля 2018, 12:34

      Да в лч блювентус имеют все кому не лень ! блювентус главные лохи европейского футбола ! но в сериале этот кабинетус покупает скудетто уже не первый раз !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYAKONERI 30 апреля 2018, 19:59

      оооо я вижу твой уровень ! до родителей дошел ! ладно дрочилкин дрочи дальше на своего кьеллини ! Дичь !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYAKONERI 30 апреля 2018, 20:00

      да и хоть заминусуйся щенок !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYAKONERI 30 апреля 2018, 20:01

      да твой ювентус вечно обоссаный !

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Михаил_Боярский 12 мая 2018, 21:41

      Мишка, ты дурак?

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      Рейтинг: +80

      war20071 29 апреля 2018, 06:10

      Да матч вышел на славу по больше таких матчей

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 29 апреля 2018, 05:52

      Ради таких игр ,
      Мы и любим Его Величество Футбол!

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