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  • Голландский журналист не считает, что ван Гаал будет хорошим выбором для «Зенита»

Голландский журналист не считает, что ван Гаал будет хорошим выбором для «Зенита»

28 апреля 2018, 15:14
15

Журналист голландского издания Voetbalzone Гис Фрерикс считает, что экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал вряд ли окажется в РФПЛ.

Ранее голландский специалист сообщил, что получил предложение, от которого невозможно отказаться.

«Я не думаю, что Луи ван Гаал отправится в «Зенит». Да, он сказал, что получил предложение, от которого не сможет отказаться, но я думаю, что ван Гаал нацелился на европейский топ-клуб вместо «Зенита». Кроме того, у ван Гаала была возможность работать в России – он был в сфере интересов «Спартака» в 2011 году. Но ван Гаал никогда не говорил, что он заинтересован в работе в России, на Украине или другом чемпионате, который ниже пяти лучших европейских лиг.

Лично я думаю, что ван Гаал имеет в виду предложение, от которого он не может отказаться в финансовом выражении, и я думаю, что это предложение из Китая. Но, возможно, он говорит о «Монако» или «ПСЖ».

Более того, я думаю, что ван Гаал не будет хорошим выбором для «Зенита». Он не имеет достаточных знаний о российской культуре и конкуренции. Конечно, он доказал, что он хороший тренер, но я не думаю, что он будет работать в России», – сказал Фрерикс.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ван Гаал Луи
Комментарии (15)
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polt
1524917737
Не нужон он нам.
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Alemann
1524918669
"ван Гаал не будет хорошим выбором для «Зенита»" - ИМХО, он будет таки просто крайне хреновым выбором для Зенита. "он доказал, что он хороший тренер" - считаю, что он доказал прямо противоположное.
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Zubo
1524919575
Нам нужен тренер из итальянской или немецкой лиги, в крайнем случае французской, потому-что 'англицкий балет или испанские танцы нам не нужны, у нас костоломно-автобусная специфика, рубино-амкаро-уральский анти футбол и социальная подоплёка, Нарушения часто не свистятся, потому-что судьи боятся расправы толпы, никогда не забуду как Говлюченко чуть не избил судью, матч зенита с Уралом нужно в учебники, когда бригада костоломов ПОЛУЧИЛА ТРИ КРАСНЫХ КАРТОЧКИ ВМЕСТО ПОЛОЖЕННЫХ ШЕСТИ и при этом возмущалась , А гА8Ню4ЕНК0 брызгал судье слюной в лицо
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Viper for CSKA
1524921747
Плюс Ван Гала - рост мастерства игроков. Особенно хорошо он работает с талантами из клубных академий. Так что голландец подойдёт Зениту, если там хотят видеть перспективную молодую команду с хорошим потенциалом. Не факт, что он даст результат, но молодежь свой шанс получит, и воспитанника три-четыре могут стать основными в Зените надолго.
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Полная Канистра
1524922729
что за логика у журналиста в России он не имеет знаний о культуре и конкуренции за то Китай прямо зашибись всё знает как будто там родился. А разве те тренера предыдущие которые работали в зените что то об этом думали когда подписывали контракты где зарплата было ну очень не хилая
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ostrmaksim
1524923578
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://gg.gg/mblog
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Бриг
1524927586
Если это правда... Ван Гаал уже давно в маразме, с ним только гробить команду!
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OfaZavr
1524930180
не думаю что это правда насчет Ван Гаала, раз он намекнул что ему поступило предложение то сейчас журналисты просто будут в угадайку играть до того момента пока официально не объявят.
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zigbert
1524992632
Пора переходить на отечественного специалиста.
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Makaweli
1524997907
Что вы тут несёте? Таких тренеров как Ван Га ал в России не было, типа Боаш хороший тренер был, чего добился он и каких игроков он открыл миру, мало кто сможет, Гвардиола пришел в Барсу на готовое сделанное Ван Гаалом и Райкордом!
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