Голландский журналист не считает, что ван Гаал будет хорошим выбором для «Зенита»

Журналист голландского издания Voetbalzone Гис Фрерикс считает, что экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал вряд ли окажется в РФПЛ.

Ранее голландский специалист сообщил, что получил предложение, от которого невозможно отказаться.

«Я не думаю, что Луи ван Гаал отправится в «Зенит». Да, он сказал, что получил предложение, от которого не сможет отказаться, но я думаю, что ван Гаал нацелился на европейский топ-клуб вместо «Зенита». Кроме того, у ван Гаала была возможность работать в России – он был в сфере интересов «Спартака» в 2011 году. Но ван Гаал никогда не говорил, что он заинтересован в работе в России, на Украине или другом чемпионате, который ниже пяти лучших европейских лиг.

Лично я думаю, что ван Гаал имеет в виду предложение, от которого он не может отказаться в финансовом выражении, и я думаю, что это предложение из Китая. Но, возможно, он говорит о «Монако» или «ПСЖ».

Более того, я думаю, что ван Гаал не будет хорошим выбором для «Зенита». Он не имеет достаточных знаний о российской культуре и конкуренции. Конечно, он доказал, что он хороший тренер, но я не думаю, что он будет работать в России», – сказал Фрерикс.