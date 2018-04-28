Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семшов: «В свое время договорились с Данни не уходить из «Динамо». На следующий день он подписал контракт с «Зенитом»

Семшов: «В свое время договорились с Данни не уходить из «Динамо». На следующий день он подписал контракт с «Зенитом»

28 апреля 2018, 08:20
27

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов рассказал об одной договоренности с бывшим партнером Данни, ныне выступающим за чешскую «Славию».

«В 2008 году, когда Данни еще играл в «Динамо», у меня был с ним разговор. Ему поступило предложение от «Зенита» и у меня были несколько предложений, я уже практически вещи с базы вывез. Дня за 2–3 до закрытия трансферного окна я ему говорю: «Ну что, уходишь?» Он сказал, что остается, и я сказал: «Правильно, надо нам выиграть медальку, а потом уже если что разойтись».

Через день он уходит, а я остаюсь. К счастью, я не пожалел ни в коем случае. Довел до конца дело, а потом по некоторым причинам пришлось покинуть «Динамо», – сказал игрок.

Семшов играл за бело-голубых с 2006 по 2008 и с 2010 по 2013 годы.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Динамо Зенит Славия Данни Семшов Игорь
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
artem 81
1524893333
Правильно Игорь и сделал, смотри куда Данни скатился)
Ответить
Vickont
1524894193
И сам следом перебрался к товарищу
Ответить
baden69
1524894603
Данни выбрал свой путь и в первой же игре за Зенит стал обладателем суперкубка УЕФА, а после этого еще трижды чемпионом России, дважды обладателем Кубка и трижды Суперкубка России.
Ответить
insider_retro
1524896581
Рыба ищет где глубже а человек где лучше... Изначально, Дани ехал в Россию легионерить, а не заниматься благотворительной деятельностью... Такое случается сплошь и рядом и, как мне кажется, не должно ставится в укор игрокам... Здесь важнее договорённости с клубом, а не личные обязательства перед партнёрами... Это работа и надо работать, а не лить слёзы умиления...
Ответить
Холстомер
1524897018
А чем Семшов недоволен? Данни прекрасно разгонял атаки Зенита, потом стал авторитетным капитаном и остался в истории клуба. Будучи уже в возрасте, все еще играет за чешскую Славию. Семшов бегал как болванчик в отличие от других.
Ответить
alp
1524898882
я остаюсь, сказал Семшов, и тоже перешел в Зенит )))))))))))))))) вот где моск у человека.. сначала надо подумать, а потом говорить..
Ответить
Loko_Roma
1524904365
Понятие 'слово пацана' священно только для нас. Для остального мира важно долбиться в пуканы.
Ответить
kotmyshka
1524907708
Разве это была договоренность? Как по мне, просто поговорили и разошлись...
Ответить
jet andy
1524943872
Завидуй молча, Игорек! Данни стал легендой Зенита, а ты никто для всех.
Ответить
zigbert
1524989018
Небольшая помарочка ,о кторой никто не вспомнит.Данни прославил Зенит и себя в команде.
Ответить
Главные новости
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
11
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
15
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
26
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
Все новости
Все новости
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
11
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
26
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
6
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+