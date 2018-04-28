Семшов: «В свое время договорились с Данни не уходить из «Динамо». На следующий день он подписал контракт с «Зенитом»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов рассказал об одной договоренности с бывшим партнером Данни, ныне выступающим за чешскую «Славию».

«В 2008 году, когда Данни еще играл в «Динамо», у меня был с ним разговор. Ему поступило предложение от «Зенита» и у меня были несколько предложений, я уже практически вещи с базы вывез. Дня за 2–3 до закрытия трансферного окна я ему говорю: «Ну что, уходишь?» Он сказал, что остается, и я сказал: «Правильно, надо нам выиграть медальку, а потом уже если что разойтись».

Через день он уходит, а я остаюсь. К счастью, я не пожалел ни в коем случае. Довел до конца дело, а потом по некоторым причинам пришлось покинуть «Динамо», – сказал игрок.

Семшов играл за бело-голубых с 2006 по 2008 и с 2010 по 2013 годы.