Капитан худшей команды России: «Средние зарплаты – от 12 до 40 тысяч. Выплачивают вовремя»

Полузащитник команды «Знамя Труда» Мишель Савельев рассказал о жизни клуба. Сейчас «Знамя Труда» считается худшей профессиональной командой России. У нее только три набранных очка в этом сезоне.

«Средние зарплаты – от 12 до 40 тысяч. Выплачивают все вовремя, копейку в копейку. Никогда с этим проблем не было. Молодежь мало получает. Мне приходится ездить на всякие любительские турниры, чтобы подработать. Расходов много, так что денег не всегда хватает», – сказал Савельев в интервью «Бомбардиру».

В нашем спецпроекте все это мы собрали в одном месте.

Как живет самый старый клуб России − официально худшая команда страны