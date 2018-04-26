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  • Капитан худшей команды России: «Средние зарплаты – от 12 до 40 тысяч. Выплачивают вовремя»

Капитан худшей команды России: «Средние зарплаты – от 12 до 40 тысяч. Выплачивают вовремя»

26 апреля 2018, 14:05
22

Полузащитник команды «Знамя Труда» Мишель Савельев рассказал о жизни клуба. Сейчас «Знамя Труда» считается худшей профессиональной командой России. У нее только три набранных очка в этом сезоне.

«Средние зарплаты – от 12 до 40 тысяч. Выплачивают все вовремя, копейку в копейку. Никогда с этим проблем не было. Молодежь мало получает. Мне приходится ездить на всякие любительские турниры, чтобы подработать. Расходов много, так что денег не всегда хватает», – сказал Савельев в интервью «Бомбардиру».

В нашем спецпроекте все это мы собрали в одном месте.

Как живет самый старый клуб России − официально худшая команда страны

Россия. ПФЛ. Зона Запад Знамя Труда Савельев Мишель
Комментарии (22)
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A.A.Anzor
1524740637
$ ?
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upiter622
1524741078
Нашей сборной бы такие зарплаты!
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тщмек 19
1524741112
А Питер говорит, что они самые старые...
Ответить
Боцман59rus
1524742141
Мишель Савелье
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ribavadim
1524744732
Вот это зарплата...?!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1524745058
Переходи в Метеор к Козловскому. А если серьёзно, надо играть хотя бы как Глушаков.
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Axe111
1524746227
МИШЕЛЬ
Ответить
Татарин за ЦСКА
1524748461
В Зените от 12 до 40 млн выплачиваются вовремя
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zigbert
1524760315
Впору задумаешься иметь вторую профессию.
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88serega88
1524763042
ой их тренируют, кормят, за здоровьем следят и им 40000 мало......вообще потолок з.п для всех футболеров должен быть миллион и все и чтоб его получить надо быть очень крутым, тогда и играть будут как следует
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