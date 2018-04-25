Защитник «Ромы» Фасио: «Битва не проиграна, нам нужен камбэк»

Защитник «Ромы» Фасио не теряет надежды, он рассчитывает совершить камбэк в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Мы забили два и создали много голевых моментов в первом тайме. Надо сохранять оптимизм. Мы – воины.

Битва не проиграна. Будем бороться до конца. Мы уже показывали, как это умеем. Отдадим все силы ради наших болельщиков, чтобы сделать камбэк», – сказал после игры Фасио.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства