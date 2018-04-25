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    Защитник «Ромы» Фасио: «Битва не проиграна, нам нужен камбэк»

    Защитник «Ромы» Фасио не теряет надежды, он рассчитывает совершить камбэк в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    «Мы забили два и создали много голевых моментов в первом тайме. Надо сохранять оптимизм. Мы – воины.

    Битва не проиграна. Будем бороться до конца. Мы уже показывали, как это умеем. Отдадим все силы ради наших болельщиков, чтобы сделать камбэк», – сказал после игры Фасио.

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

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    Источник: УЕФА

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    25.04.2018 08:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 14:20

      Опыт у Ромы есть.

      3
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 25 апреля 2018, 10:44

      А вот мне даже интересно, если вдруг в финал попадете, как выкручиваться будете...ведь ответной игры в Риме уже не будет))))

      4
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      Рейтинг: +880

      mishavandit > ProstoPolzovatel 25 апреля 2018, 11:24

      время покажет...еще не случился "ВДРУГ" )

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 апреля 2018, 09:17

      Что-то я не припомню "много голевых моментов в первом тайме". Ливерпуль -да, создал много...

      2
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