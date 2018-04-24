Зидан: «Все, кто считают, будто я против Хамеса, ошибаются. Он сам ушел из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» рассказал о трансфере хавбека Хамеса Родригеса в мюнхенский клуб.

«Я не хотел, чтобы Хамес уходил, он сам решил уйти. У меня никогда не было проблем с ним, это просто обсуждалось в прессе.

Думаю, он будет мотивирован, ведь он футболист. Он никому ничего не должен доказывать. Любой, кто считает, будто я против Хамеса, ошибается», – сказал Зидан.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет завтра в Мюнхене. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.