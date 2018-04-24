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    Зидан: «Все, кто считают, будто я против Хамеса, ошибаются. Он сам ушел из «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» рассказал о трансфере хавбека Хамеса Родригеса в мюнхенский клуб.

    «Я не хотел, чтобы Хамес уходил, он сам решил уйти. У меня никогда не было проблем с ним, это просто обсуждалось в прессе.

    Думаю, он будет мотивирован, ведь он футболист. Он никому ничего не должен доказывать. Любой, кто считает, будто я против Хамеса, ошибается», – сказал Зидан.

    Матч «Бавария» – «Реал» пройдет завтра в Мюнхене. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    24.04.2018 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 25 апреля 2018, 00:11

      Хамес покупался не под Зидана и его тактику! Игрок добротный но не супер!
      П.С. То чего он стоит пусть докажет против Реала!! А так как не болею за немцев, болею за успех Реала!! Зидан и как игрок и как тренер же всем всё доказал, а колумбицу ещё пахать и пахать!

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