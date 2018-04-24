Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вице-президент «Спартака»: «Призываю болельщиков поддержать команду. Один за всех и все за одного!»

Вице-президент «Спартака»: «Призываю болельщиков поддержать команду. Один за всех и все за одного!»

24 апреля 2018, 17:09
21

Вице-президента «Спартака» Наиль Измайлов выступил с обращением к болельщикам с просьбой поддержать команду в оставшихся матчах сезона. Также он заявил, что совет директоров красно-белых доверяет главному тренеру Массимо Каррере.

«Уважаемые болельщики! Многолетняя история «Спартака» наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым – команда и ее почитатели!

Именно благодаря этому нам неизменно удавалось преодолевать самые серьезные трудности и покорять чемпионские вершины. Именно благодаря этому «Спартак» 22 раза побеждал в первенстве страны, а когда случилось несчастье, и наша команда оказалась в первой лиге, вернуться за один сезон в высшую было бы невозможно без вашей поддержки, красно-белые. В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира – от первого до последнего матча.

И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача – попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой «Спартака» в трех оставшихся матчах – будь то домашние или гостевой – с трибун стадионов.

Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров ФК «Спартак-Москва», который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.

Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: «Один за всех и все за одного»! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте», – говорится в обращении Измайлова на официальном сайте «Спартака».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1524579075
Сколько паники из-за поражения!.....Спартак еще покажет свою игру ))
Ответить
Аэратор
1524579322
мы болельщики всегда верим и поддерживаем команду и когда всё хорошо и когда всё хреново. Всегда верим в лучшее. Осталось игрокам собраться и доказать, что они мужики.
Ответить
lordmrv
1524579529
И в горе и в радости, мы всегда с клубом! Да, мы критикуем, да, мы ругаем, но это только от любви к клубу!
Ответить
Боцман59rus
1524579952
это он кому объясняет, мы с командой до него были и после надеюсь будем, работать нужно усиленно, для выправления ситуации, а не разговоры разговаривать, мотиватор хренов
Ответить
OldenVad
1524580699
Это даже не обсуждается! Вместе навсегда!
Ответить
Полная Канистра
1524581703
ну елки палки как же в трудные дни и неудач бросить свой клуб НИКОГДА чтобы там не происходило из года в год я с ним с 1980 г и буду всегда
Ответить
DOCTOR PENALTY
1524582567
Наиль, не беспокойся. Прочитай комменты к высказыванию Кафельникова и Червиченко, и всё станет понятно. Только играйте достойно! +++
Ответить
aam
1524582981
С верой в СПАРТАК!
Ответить
OfaZavr
1524584824
правильные слова, полностью согласен. нельзя отворачиваться от команды в трудную минуту. Вперед Спартак!
Ответить
Сибирь за Спартак
1524588603
Команду поддерживаем всегда, а Комбарику объявляем санкции.
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
2
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
9
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
22
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда
15:22
2
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
22
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
6
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+