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    Вице-президент «Спартака»: «Призываю болельщиков поддержать команду. Один за всех и все за одного!»

    Вице-президента «Спартака» Наиль Измайлов выступил с обращением к болельщикам с просьбой поддержать команду в оставшихся матчах сезона. Также он заявил, что совет директоров красно-белых доверяет главному тренеру Массимо Каррере.

    «Уважаемые болельщики! Многолетняя история «Спартака» наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым – команда и ее почитатели!

    Именно благодаря этому нам неизменно удавалось преодолевать самые серьезные трудности и покорять чемпионские вершины. Именно благодаря этому «Спартак» 22 раза побеждал в первенстве страны, а когда случилось несчастье, и наша команда оказалась в первой лиге, вернуться за один сезон в высшую было бы невозможно без вашей поддержки, красно-белые. В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира – от первого до последнего матча.

    И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача – попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой «Спартака» в трех оставшихся матчах – будь то домашние или гостевой – с трибун стадионов.

    Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров ФК «Спартак-Москва», который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.

    Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: «Один за всех и все за одного»! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте», – говорится в обращении Измайлова на официальном сайте «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.04.2018 17:09
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 25 апреля 2018, 15:42

      Мы виликий Клупп !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:42

      Правильно.Так и должно быть.Поддержка всегда должна быть особенно в трудную минуту.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 24 апреля 2018, 22:02

      Правильно ....вперед Спартак - мы с тобой !!! Массимо мы верим в тебя !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 24 апреля 2018, 21:50

      Золотые слова! Бухающих дебилоидов, возомнивших себя "спартаковцами" и лыбящихся на лавке запасных при счете 0:3, надо просто гнать сраной метлой. А "Спартак" это не они. "SPARTAK, You’ll Never Walk Alone."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 апреля 2018, 19:50

      Команду поддерживаем всегда, а Комбарику объявляем санкции.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 24 апреля 2018, 19:00

      У нас страна, слава богу, пока белых людей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Taps 24 апреля 2018, 19:10

      вот интересно ? и чем я тебе насолил что минус вляпал

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Полная Канистра 24 апреля 2018, 19:14

      идиот, я и свой не понял

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:47

      правильные слова, полностью согласен. нельзя отворачиваться от команды в трудную минуту. Вперед Спартак!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 24 апреля 2018, 18:43

      VEGAN RESPECT

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 24 апреля 2018, 18:16

      С верой в СПАРТАК!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 18:09

      Наиль, не беспокойся. Прочитай комменты к высказыванию Кафельникова и Червиченко, и всё станет понятно. Только играйте достойно! +++

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