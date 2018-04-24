Вице-президент «Спартака»: «Призываю болельщиков поддержать команду. Один за всех и все за одного!»

Вице-президента «Спартака» Наиль Измайлов выступил с обращением к болельщикам с просьбой поддержать команду в оставшихся матчах сезона. Также он заявил, что совет директоров красно-белых доверяет главному тренеру Массимо Каррере.

«Уважаемые болельщики! Многолетняя история «Спартака» наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым – команда и ее почитатели!

Именно благодаря этому нам неизменно удавалось преодолевать самые серьезные трудности и покорять чемпионские вершины. Именно благодаря этому «Спартак» 22 раза побеждал в первенстве страны, а когда случилось несчастье, и наша команда оказалась в первой лиге, вернуться за один сезон в высшую было бы невозможно без вашей поддержки, красно-белые. В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира – от первого до последнего матча.

И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача – попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой «Спартака» в трех оставшихся матчах – будь то домашние или гостевой – с трибун стадионов.

Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров ФК «Спартак-Москва», который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.

Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: «Один за всех и все за одного»! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте», – говорится в обращении Измайлова на официальном сайте «Спартака».