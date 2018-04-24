Защитник сборной Германии останется в «Кельне» даже во втором дивизионе. Он мог перейти в «Баварию»

Защитник Йонас Хектор подписал новый контракт с «Кельном». Команда уже в следующем туре может вылететь из Бундеслиги. На Хектора претендовали «Бавария» и дортмнудская «Боруссия». Мюнхенцы интересуются игроком с 2009 года.

«Благодаря «Кельну» я дошел до сборной Германии из региональной лиги. Благодарен клубу. Мне комфортно жить в этом городе. Сменить команду летом можно было легко, но я не считаю это правильным. Ходили разговоры, а я воспользовался временем и все обдумал. Мое решение: принадлежу «Кельну» и хочу начать новый сезон с командой и ее фанатами», – объяснил Хектор.

Рассказ об умениях Хектора можно прочитать в нашем материале.

Игрок, который променял «Баварию» на второй дивизион. Кто он?