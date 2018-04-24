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    Защитник сборной Германии останется в «Кельне» даже во втором дивизионе. Он мог перейти в «Баварию»

    Защитник Йонас Хектор подписал новый контракт с «Кельном». Команда уже в следующем туре может вылететь из Бундеслиги. На Хектора претендовали «Бавария» и дортмнудская «Боруссия». Мюнхенцы интересуются игроком с 2009 года.

    «Благодаря «Кельну» я дошел до сборной Германии из региональной лиги. Благодарен клубу. Мне комфортно жить в этом городе. Сменить команду летом можно было легко, но я не считаю это правильным. Ходили разговоры, а я воспользовался временем и все обдумал. Мое решение: принадлежу «Кельну» и хочу начать новый сезон с командой и ее фанатами», – объяснил Хектор.

    Рассказ об умениях Хектора можно прочитать в нашем материале.

    Игрок, который променял «Баварию» на второй дивизион. Кто он?

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2018 10:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 13:52

      Вот это настоящий футболист и личность!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 12:05

      есть еще настоящие футболисты которые не только ради денег и трофеев играют, а еще и из любви к клубу. Респект Ионас!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 11:34

      Просто огромное уважение таким футболистам.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 24 апреля 2018, 11:34

      Лучше месить г...вно во второй лиге, чем играть с Баварией в ЛЧ и становится чемпионом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 апреля 2018, 11:10

      огромное уважение, у нас давно бы уже переехал в столицу или питер, жаль в дортмунде таких патриотов мало, а могла получится команда -похороны, для грандов

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 апреля 2018, 10:45

      Воспользуюсь цитатой:
      Вы поступили так, как должны были поступить, Йонас, но быть может, Вы совершили ошибку...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > zatonn 24 апреля 2018, 11:14

      +

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 24 апреля 2018, 10:38

      Мужик!

      1
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