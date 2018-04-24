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    Игрок, который променял «Баварию» на второй дивизион. Кто он?


    4.3
    Голосов: 6
    24.04.2018 16:05
    Йонас Хектор показывает пример клубного патриотизма.

    У «Кельна» в этом сезоне все плохо. Команда не вышла из группы в Лиге Европы, а в чемпионате занимает безоговорочно последнее место. После 31 матча у «Кельна» всего 22 очка. За три тура до конца команда отстает от зоны спасения на целых восемь. С учетом всего пяти побед клуба во всем чемпионате отыграться сейчас почти невозможно.

    После ничейного матча с «Шальке» игроки «Кельна» плакали. Там они забили два мяча, но победить не смогли. Сезон завершается плачевно.

    Хорошие новости пришли на следующий день после этого матча. Команда не пропадет даже во второй Бундеслиге, потому что ведущие игроки готовы остаться здесь до конца. Защитник сборной Германии Йонас Хектор – самый главный из них. Летом в его контракте начинала действовать сумма выкупа в 8 миллионов евро, которая становилась активной после вылета команды. Хектором интересовались «Бавария» и дортмундская «Боруссия», а еще год назад он почти перешел в «Челси». Теперь немец неожиданно продлил контракт с «Кельном». Кажется, этого не ожидал никто.

    «Хектор – интересный игрок и специфичный парень. Таких редко встретишь в сегодняшнем футболе», – прокомментировал ситуацию известный тренер Армин Фе. «Благодаря «Кельну» я дошел до сборной Германии из региональной лиги. Благодарен клубу. Мне комфортно жить в этом городе. Сменить команду летом можно было легко, но я не считаю это правильным. Ходили разговоры, а я воспользовался временем и все обдумал. Мое решение: принадлежу «Кельну» и хочу начать новый сезон с командой и ее фанатами», – объяснил Хектор свое решение.

    Для современного футбола подобная преданность клубу выглядит странно. Тем более что перспективы у Хектора вырисовывались вполне хорошие.

    О Йонасе Хекторе надо знать несколько важных фактов:

    1) В январе 2017 года Месута Озила назвали игроком года в Германии. В том голосовании третье место занял именно Хектор. Он набрал только 4% голосов, проиграв Кроосу и Озилу. И все равно Хектор в какой-то момент был почетно третьим в рейтинге немецких игроков. Такое не забывается.

    2) Хектор играет в «Кельне» с 2010 года, но начинал карьеру не там. Первый клуб Йонаса – скромная команда «Ауэрсмахер». Население одноименного поселения составляет около трех тысяч человек. Хектор скромно выступал в пятой лиге и даже не рассчитывал стать профессионалом. Всем разговорам об интересе топ-клубов он долго не верил.

    3) «Бавария» заметила Йонаса еще за год до перехода в «Кельн». Тогда же им интересовались «Кайзенслаутерн» и «Хоффенхайм». Уже после ухода из «Ауэрсмахера» Хектор не забывал родную команду. За нее долго выступал его старший брат, на игры которого часто приезжал посмотреть Йонас.

    Теперь поняли, почему он остался в «Кельне»?

    В сборной Германии Йонас Хектор уже сыграл 36 матчей и даже забил в них три мяча. В «Кельне» у него самая высокая зарплата и статус лидера команды. По меркам немецкого чемпионата Хектор входит в число лучших игроков. Он имеет неплохие шансы поехать на чемпионат мира. Хотя бы потому что был в числе победителей Кубка Конфедераций-2017. В следующем сезоне Йонас Хектор будет играть во второй Бундеслиге, а «Бавария» снова попробует выиграть чемпионат. Свой выбор талантливый футболист сделал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 мая 2018, 19:03

      У нас в Динамо тоже несколько игроков сезон отыграло в первой лиге и ничего, так и Кельн в следующем сезоне вернется.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 апреля 2018, 19:42

      да уж, при интересе таких клубов да еще и вылетая из бундеслиги это конечно удивительный поступок
      осуждать нельзя, человек взрослый, сам решает, что делать..

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 24 апреля 2018, 22:33

      да молодец,да не предал команду но теперь шансов на рост карьеры у него практически нет

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 апреля 2018, 22:16

      Сейчас таких игроков очень мало!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Champion91 24 апреля 2018, 17:51

      Он-молодец!Побольше бы таких игроков в современном футболе!

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 апреля 2018, 10:55

      Пример тупизма и еще -1 игрок для сборной, отказать Баварии и Юве зимой, это каким башмаком быть надо

      2
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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 > Shogun 24 апреля 2018, 11:25

      Мамкина юбка с сиськой важнее, а перейдя в другой клуб, там тренироваться надо и вкалывать по полной, чтоб в состав попасть, а тут нихрена делать не надо зная, что в составе для тебя место занято, да и играть в говне легче, чем например играть в ЛЧ с Баварией в полуфинале против Реала, один хер дебил он и про сборную ему пора забыть и вот увидишь летом уйдет в аренду

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Avenger_93 24 апреля 2018, 17:50

      Ты прям сейчас как про российский чемпионат рассказал - почему наши игроки не уезжают в зарубежные клубы )))

      3
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