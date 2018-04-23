Каррера – о результативности Бериши: «Играли Комбаров и Ещенко. Кого еще я мог поставить?»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3). В этом матче голом и результативной передачей отметился полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша.

«Не было никакой недооценки Бериши. Знаю, как он играет. Знаю, что он быстрый. На поле играли Комбаров и Ещенко, но кого бы я мог поставить?» – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отставание «Спартака» от «Локомотива» составляет семь очков. На чистое второе место в чемпионате вышел ЦСКА.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!