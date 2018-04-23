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  • Каррера – о результативности Бериши: «Играли Комбаров и Ещенко. Кого еще я мог поставить?»

Каррера – о результативности Бериши: «Играли Комбаров и Ещенко. Кого еще я мог поставить?»

23 апреля 2018, 21:42
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3). В этом матче голом и результативной передачей отметился полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша.

«Не было никакой недооценки Бериши. Знаю, как он играет. Знаю, что он быстрый. На поле играли Комбаров и Ещенко, но кого бы я мог поставить?» – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отставание «Спартака» от «Локомотива» составляет семь очков. На чистое второе место в чемпионате вышел ЦСКА.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Бериша Бернард Каррера Массимо
Комментарии (19)
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1524509407
вот с защиты и надо было начинать селекцию это полный провал в ваших действии а этих гнать вообще куда подальше и не допускать к играм
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Borz1
1524509594
АХМАТ-СИЛА
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EFR
1524510315
пора избавляться от ОПГ ромашка!!!!глушакову,комбарову искать новые клубы!да и самедову с ещенко туда доррога
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nik55
1524510918
а Комбаров это кто???
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dddolphin
1524511298
Мне больше интересно зачем серба выпустили?) А Комбаров да...попривозил..и в атаке не помог..
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raritet
1524511672
Мне кажется напрасно спартаковцы повелись на мелкие провокации, тем самым ослабив свой настрой. С Ахматом всем играть не просто. Это команда боец. С ней нужно осторожно , от печки. Но Спартаку дома от печки тоже вроде как то не к лицу было.
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zigbert
1524513328
Против такой обороны Ахмата надо было быть очень внимательными. По такой игре опасны контратаки,которые и решили исход матча.
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acer2003
1524518731
Из дерьма пулю не слепишь....
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OfaZavr
1524557440
в каких-то играх ошибки нашей обороны сходит им с рук, а в каких-то нас наглядно наказывают почти за все и мы сразу видим что за это время мало что поменялось в игре защиты.
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prezent2017
1524559308
Ещщенку особо поздравляем с голевым пасом в собственные ворота (второй гол)
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