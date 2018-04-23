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    Каррера – о результативности Бериши: «Играли Комбаров и Ещенко. Кого еще я мог поставить?»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3). В этом матче голом и результативной передачей отметился полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша.

    «Не было никакой недооценки Бериши. Знаю, как он играет. Знаю, что он быстрый. На поле играли Комбаров и Ещенко, но кого бы я мог поставить?» – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Отставание «Спартака» от «Локомотива» составляет семь очков. На чистое второе место в чемпионате вышел ЦСКА.

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 21:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +982

      O-Z 24 апреля 2018, 17:23

      Только этих брёвен и ставь

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 13:19

      .....все на усатого карлика свалил...крррасаучик!!!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 11:41

      Ещщенку особо поздравляем с голевым пасом в собственные ворота (второй гол)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 11:10

      в каких-то играх ошибки нашей обороны сходит им с рук, а в каких-то нас наглядно наказывают почти за все и мы сразу видим что за это время мало что поменялось в игре защиты.

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 апреля 2018, 00:25

      Из дерьма пулю не слепишь....

      1
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 23 апреля 2018, 22:55

      Против такой обороны Ахмата надо было быть очень внимательными. По такой игре опасны контратаки,которые и решили исход матча.

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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 апреля 2018, 22:27

      Мне кажется напрасно спартаковцы повелись на мелкие провокации, тем самым ослабив свой настрой. С Ахматом всем играть не просто. Это команда боец. С ней нужно осторожно , от печки. Но Спартаку дома от печки тоже вроде как то не к лицу было.

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 23 апреля 2018, 22:21

      Мне больше интересно зачем серба выпустили?)
      А Комбаров да...попривозил..и в атаке не помог..

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 22:19

      Это считай плевок в лицо Комбарову и Ещенко))))

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 13:21

      ....а он должен был их лизнуть по твоему?...в коричневое пятнышко, уася?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 14:03

      я бы на это посмотрел

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      Рейтинг: +8026

      nik55 23 апреля 2018, 22:15

      а Комбаров это кто???

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > nik55 23 апреля 2018, 22:20

      Купи лодку,сплавай на середину глубокого озера и посмотри в низ на дно,оттуда увидишь Комбарова и познакомишься.)))))

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