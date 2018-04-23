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  • Если бы Дзюба не отличился в матче с «Зенитом», ему бы пришлось самому заплатить 10 миллионов за участие в игре с петербуржцами

Если бы Дзюба не отличился в матче с «Зенитом», ему бы пришлось самому заплатить 10 миллионов за участие в игре с петербуржцами

23 апреля 2018, 15:50
14

«Арсенал» лично оплатит участие нападающего Артема Дзюбы в матче 27 тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3).

Футболист был арендован туляками у петербуржцев прошедшей зимой. По условиям соглашения, за право форварда сыграть против сине-бело-голубых, «оружейники» были обязаны заплатить «Зениту» 120 тысяч евро (около 10 миллионов рублей). В итоге Дзюба вышел на поле и отметился забитым мячом и голевым пасом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», если бы игрок не совершил в матче никаких результативных действий, ему бы пришлось выплатить вышеуказанную сумму их собственного кармана.

Согласно договору, «Арсенал» имеет две недели, чтобы перевести «Зениту» деньги.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Путник 13
1524488127
А так заплатил местный бюджет..видимо туляки очень богаты ...и пенсионеры у них хорошо живут..
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Mefistofel29
1524488285
Люди sms-ками детям по 100 тыс. рублей собирают на лечение всей страной, а эти дебилы выкидывают миллионы, чтоб что-то доказать какому-то Манчини, которому абсолютно уже насрать и на Дзюбу и на Шатова и на Зенит. Обидно за страну бл...
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SERG63
1524488928
И Арсенал и Губернатор и Дзюба КРАСАвы...
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Lev Aleks
1524488937
За Шатовым и теперь Дзюба показал кто есть кто)))
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hevbn 28
1524491862
Хороший метод мотивации наших игроков, не хочешь сам платить за то чтобы играть в принципиальных - важных матчах забивай и отдавай голевые.
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Гуус
1524494011
Дзюба - Это похороны! (шансов зенита на лч)
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AlfavitЪ
1524494735
Не РФПЛ, а кто хочет стать миллионером.
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OfaZavr
1524498804
мог бы и при раскладе что забьет половину сам заплатить не обеднел бы.
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Старикан
1524499584
Да за 120 т. евро наверное и я бы Зениту забил!
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zigbert
1524500690
При всей его неуклюжести, Дзюбе сопутствует необычайное везение.
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