Если бы Дзюба не отличился в матче с «Зенитом», ему бы пришлось самому заплатить 10 миллионов за участие в игре с петербуржцами

«Арсенал» лично оплатит участие нападающего Артема Дзюбы в матче 27 тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3).

Футболист был арендован туляками у петербуржцев прошедшей зимой. По условиям соглашения, за право форварда сыграть против сине-бело-голубых, «оружейники» были обязаны заплатить «Зениту» 120 тысяч евро (около 10 миллионов рублей). В итоге Дзюба вышел на поле и отметился забитым мячом и голевым пасом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», если бы игрок не совершил в матче никаких результативных действий, ему бы пришлось выплатить вышеуказанную сумму их собственного кармана.

Согласно договору, «Арсенал» имеет две недели, чтобы перевести «Зениту» деньги.