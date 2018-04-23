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    Если бы Дзюба не отличился в матче с «Зенитом», ему бы пришлось самому заплатить 10 миллионов за участие в игре с петербуржцами

    «Арсенал» лично оплатит участие нападающего Артема Дзюбы в матче 27 тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3).

    Футболист был арендован туляками у петербуржцев прошедшей зимой. По условиям соглашения, за право форварда сыграть против сине-бело-голубых, «оружейники» были обязаны заплатить «Зениту» 120 тысяч евро (около 10 миллионов рублей). В итоге Дзюба вышел на поле и отметился забитым мячом и голевым пасом.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», если бы игрок не совершил в матче никаких результативных действий, ему бы пришлось выплатить вышеуказанную сумму их собственного кармана.

    Согласно договору, «Арсенал» имеет две недели, чтобы перевести «Зениту» деньги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 15:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100720

      zigbert 23 апреля 2018, 19:24

      При всей его неуклюжести, Дзюбе сопутствует необычайное везение.

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 апреля 2018, 19:06

      Да за 120 т. евро наверное и я бы Зениту забил!

      2
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Старикан 23 апреля 2018, 20:13

      За такие деньки многие бы из нас легкие выплюнули, но забили!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:53

      мог бы и при раскладе что забьет половину сам заплатить не обеднел бы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 23 апреля 2018, 17:45

      Не РФПЛ, а кто хочет стать миллионером.

      5
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      Рейтинг: +380

      Гуус 23 апреля 2018, 17:33

      Дзюба - Это похороны! (шансов зенита на лч)

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 апреля 2018, 16:57

      Хороший метод мотивации наших игроков, не хочешь сам платить за то чтобы играть в принципиальных - важных матчах забивай и отдавай голевые.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 апреля 2018, 16:08

      За Шатовым и теперь Дзюба показал кто есть кто)))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 23 апреля 2018, 16:08

      И Арсенал и Губернатор и Дзюба КРАСАвы...

      0
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      Рейтинг: +168

      Mefistofel29 23 апреля 2018, 15:58

      Люди sms-ками детям по 100 тыс. рублей собирают на лечение всей страной, а эти дебилы выкидывают миллионы, чтоб что-то доказать какому-то Манчини, которому абсолютно уже насрать и на Дзюбу и на Шатова и на Зенит. Обидно за страну бл...

      16
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Mefistofel29 23 апреля 2018, 16:14

      В точку сказал!

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Mefistofel29 23 апреля 2018, 16:20

      Всё верно!!!

      2
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      Рейтинг: +973

      г.Онега 23 апреля 2018, 15:56

      Сам Арсенал или Губернатор? А то по телеку говорят что губернатор (если сам он то откуда у него 10лямов?или из бюджета города возьмёт? )))))

      5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > г.Онега 23 апреля 2018, 16:21

      Пряниками

      0
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