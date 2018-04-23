Месси заработал больше всех из игроков в этом сезоне. Моуринью – самый высокооплачиваемый тренер

По данным France Football, нападающий «Барселоны» Лионель Месси заработал за текущий сезон 126 миллионов евро и возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов. На втором месте расположился форвард «Реала» Криштиану Роналду (94 миллиона), третьим стал нападающий «ПСЖ» Неймар (81,5 миллиона).

Самым высокооплачиваемым тренером является Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 26 миллионов. Марчелло Липпи (сборная Китая) заработал 23 миллиона, Диего Симеоне («Атлетико») – 22 миллиона. Замкнул четверку главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, чей доход составил 21 миллион.

Отметим, что при подсчете заработка учитывались зарплата, премии и доход от рекламы.