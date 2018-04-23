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    Месси заработал больше всех из игроков в этом сезоне. Моуринью – самый высокооплачиваемый тренер

    По данным France Football, нападающий «Барселоны» Лионель Месси заработал за текущий сезон 126 миллионов евро и возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов. На втором месте расположился форвард «Реала» Криштиану Роналду (94 миллиона), третьим стал нападающий «ПСЖ» Неймар (81,5 миллиона).

    Самым высокооплачиваемым тренером является Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 26 миллионов. Марчелло Липпи (сборная Китая) заработал 23 миллиона, Диего Симеоне («Атлетико») – 22 миллиона. Замкнул четверку главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, чей доход составил 21 миллион.

    Отметим, что при подсчете заработка учитывались зарплата, премии и доход от рекламы.

    Источник: Francefootball

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    23.04.2018 13:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:29

      заоблачно-космические суммы)

      4
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      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 18:19

      Такая у них работа и не более того.

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 23 апреля 2018, 17:27

      Любят все чужие деньги считать)

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 23 апреля 2018, 16:04

      Чем минусовать напишите,как мужчины,чем недовольны,поправьте,тех кто ошибается,хотя эти минусы никакого значения не имеет,поэтому соккер давно избавился от минусов,раньше были.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 апреля 2018, 14:11

      после этого говорите дальше что гном играет не ради денег)))

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > овертайм 23 апреля 2018, 16:02

      Кто играет просто так,не ради денег?Футбол их работа и получают деньги за работу.На Месси Барселона еще больше зарабатывает,иностранцы-туристы посешают матчи на Комп Ноу,чтобы Месси увидеть в основном.

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