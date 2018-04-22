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    Монтелла: «У «Барселоны» есть инопланетные футболисты, а мы действовали слишком робко»

    Главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла дал комментарий по итогам финального матча Кубка Испании против «Барселоны» (0:5). Итальянец упрекнул свою команду в робости.

    «У соперника были инопланетные футболисты, которые показали высочайший уровень. При этом мы действовали слишком робко, хотя и пытались спасти ситуацию.

    Прекрасный матч провели Андреас Иньеста и Лионель Месси. Испанец сыграл так, будто ему 25 лет», – сказал тренер.

    «Барселона» выиграла свой юбилейный Кубок Испании.

    «Барселона» разгромно выиграла Кубок Испании. Но сезон не спасти

    Источник: AFP

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    22.04.2018 07:35
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