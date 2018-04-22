На стадионе «Санкт-Петербург» протестировали систему выкатывания поля

На стадионе «Санкт-Петербург» состоялась тестовая проверка системы выкатывания поля.

Процесс занял около четырех часов. Поле стадиона приводят в движение 294 железных ролика, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговых модуля, оснащенных электроприводами.

Сегодняшние работы по выкатыванию поля связаны с необходимостью протестировать функционирование системы и оптимизацией требуемого времени. Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно.

По словам агронома стадиона, естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для газона в преддверии важной игры. 29 апреля «Зенит» в рамках 28 тура чемпионата России примет на своем поле ЦСКА.