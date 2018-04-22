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    На стадионе «Санкт-Петербург» протестировали систему выкатывания поля

    На стадионе «Санкт-Петербург» состоялась тестовая проверка системы выкатывания поля.

    Процесс занял около четырех часов. Поле стадиона приводят в движение 294 железных ролика, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговых модуля, оснащенных электроприводами.

    Сегодняшние работы по выкатыванию поля связаны с необходимостью протестировать функционирование системы и оптимизацией требуемого времени. Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно.

    По словам агронома стадиона, естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для газона в преддверии важной игры. 29 апреля «Зенит» в рамках 28 тура чемпионата России примет на своем поле ЦСКА.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.04.2018 00:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +512

      gari69 22 апреля 2018, 13:32

      Поле входит и уходит-замечательно выходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 22 апреля 2018, 12:36

      Несколько лярдов на доработку не требуется?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 10:16

      Хорошо если все это заработает на года.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 апреля 2018, 10:00

      Надо довести до ума все возможности -- крыша и выкат поля -- должны работать как часы !!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 22 апреля 2018, 06:11

      А что крыша разве не едет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 апреля 2018, 03:25

      ...а также систему откатывания денег при обслуживании стадиона.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > vick-north-west 22 апреля 2018, 06:51

      Наверное знаешь о чем говоришь... Видимо темка тебе знакомая...

      5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 22 апреля 2018, 00:32

      Главное - не испортить газон на холоде

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > mialkov 22 апреля 2018, 09:06

      новый застелят денег у Мутко и К много

      1
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