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  • Главные новости дня. Венгер объявил об уходе из «Арсенала», «Локомотив» оштрафовал Денисова на миллион рублей

Главные новости дня. Венгер объявил об уходе из «Арсенала», «Локомотив» оштрафовал Денисова на миллион рублей

20 апреля 2018, 21:06

Григорян покинул пост главного тренера «Луча-Энергии».

«Локомотив» наказал Денисова штрафом на миллион рублей.

Божович может возглавить «Зенит».

Ребров уволен из «Аль-Ахли» из-за второго места в чемпионате.

Венгер покинет «Арсенал» по окончании сезона. Это официально.

Главный тренер сборной Швеции рассказал, сыграет ли Ибрагимович на ЧМ-2018.

«Малага» – первый клуб, который вылетел из высшего дивизиона из топ-7 лиг в нынешнем сезоне.

«Реал» планирует потратить 175 миллионов на Кейна.

Месси хочет видеть в «Барселоне» не Гризманна, а Сауля.

Английская ФА бойкотирует ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
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