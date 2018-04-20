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    Главные новости дня. Венгер объявил об уходе из «Арсенала», «Локомотив» оштрафовал Денисова на миллион рублей

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    Ребров уволен из «Аль-Ахли» из-за второго места в чемпионате.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2018 21:06
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