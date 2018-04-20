Главные новости дня. Венгер объявил об уходе из «Арсенала», «Локомотив» оштрафовал Денисова на миллион рублей

Григорян покинул пост главного тренера «Луча-Энергии».

«Локомотив» наказал Денисова штрафом на миллион рублей.

Божович может возглавить «Зенит».

Ребров уволен из «Аль-Ахли» из-за второго места в чемпионате.

Венгер покинет «Арсенал» по окончании сезона. Это официально.

Главный тренер сборной Швеции рассказал, сыграет ли Ибрагимович на ЧМ-2018.

«Малага» – первый клуб, который вылетел из высшего дивизиона из топ-7 лиг в нынешнем сезоне.

«Реал» планирует потратить 175 миллионов на Кейна.

Месси хочет видеть в «Барселоне» не Гризманна, а Сауля.

Английская ФА бойкотирует ЧМ-2018.