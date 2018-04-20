Главные новости дня. Венгер объявил об уходе из «Арсенала», «Локомотив» оштрафовал Денисова на миллион рублей

Григорян покинул пост главного тренера «Луча-Энергии».
«Локомотив» наказал Денисова штрафом на миллион рублей.
Божович может возглавить «Зенит».
Ребров уволен из «Аль-Ахли» из-за второго места в чемпионате.
Венгер покинет «Арсенал» по окончании сезона. Это официально.
Главный тренер сборной Швеции рассказал, сыграет ли Ибрагимович на ЧМ-2018.
«Малага» – первый клуб, который вылетел из высшего дивизиона из топ-7 лиг в нынешнем сезоне.
«Реал» планирует потратить 175 миллионов на Кейна.
Месси хочет видеть в «Барселоне» не Гризманна, а Сауля.
Английская ФА бойкотирует ЧМ-2018.
Источник: Бомбардир.ру