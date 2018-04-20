Сергей Ребров уволен из «Аль-Ахли» за второе место в чемпионате

Клуб чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли», который возглавлял Сергей Ребров, объявил об увольнении украинца с поста главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

Причиной послужило то, что Ребров не смог привести команду к чемпионскому званию – «Аль-Ахли» стал вторым по итогам завершившегося чемпионата Саудовской Аравии, уступив одно очко «Аль-Хиляль».

Напомним, что Ребров возглавил команду в июне прошлого года, сменив швейцарца Кристиана Гросса. За это время 43-летний специалист провел с командой 38 матчей, в которых одержал 23 победы, 10 ничьих и пять поражений.