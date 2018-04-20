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  • Сергей Ребров уволен из «Аль-Ахли» за второе место в чемпионате

Сергей Ребров уволен из «Аль-Ахли» за второе место в чемпионате

20 апреля 2018, 11:04
6

Клуб чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли», который возглавлял Сергей Ребров, объявил об увольнении украинца с поста главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

Причиной послужило то, что Ребров не смог привести команду к чемпионскому званию – «Аль-Ахли» стал вторым по итогам завершившегося чемпионата Саудовской Аравии, уступив одно очко «Аль-Хиляль».

Напомним, что Ребров возглавил команду в июне прошлого года, сменив швейцарца Кристиана Гросса. За это время 43-летний специалист провел с командой 38 матчей, в которых одержал 23 победы, 10 ничьих и пять поражений.

Источник: Бомбардир.ру
Трансферы Аль-Ахли Ребров Сергей
Комментарии (6)
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vladimir-7
1524212007
Строго обошлись.
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ДАША Д
1524212064
Вот она цена одного очка.
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Ruryu
1524212921
Вот это,реально,круто обошлись !!!! Вроде,одно очко,а цена какая?!
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Федя Кабак
1524216283
Глупость какая...
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Gory One
1524217716
Ладно хоть плетками не исхлестами. Там строго всё. Допустим, за отрицание веры могли и к смертной казни приговорить.... Хошь ни хошь , а первое место добудь. ..... Короче, беги Сергей Станиславович оттуда побырому
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zigbert
1524299595
Законы там строгие ,хорошо еще что так.
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