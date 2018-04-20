Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Ребров уволен из «Аль-Ахли» за второе место в чемпионате

    Клуб чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли», который возглавлял Сергей Ребров, объявил об увольнении украинца с поста главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

    Причиной послужило то, что Ребров не смог привести команду к чемпионскому званию – «Аль-Ахли» стал вторым по итогам завершившегося чемпионата Саудовской Аравии, уступив одно очко «Аль-Хиляль».

    Напомним, что Ребров возглавил команду в июне прошлого года, сменив швейцарца Кристиана Гросса. За это время 43-летний специалист провел с командой 38 матчей, в которых одержал 23 победы, 10 ничьих и пять поражений.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 11:33

      Законы там строгие ,хорошо еще что так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Gory One 20 апреля 2018, 12:48

      Ладно хоть плетками не исхлестами.
      Там строго всё.
      Допустим, за отрицание веры могли и к смертной казни приговорить....
      Хошь ни хошь , а первое место добудь.
      ..... Короче, беги Сергей Станиславович оттуда побырому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 12:24

      Глупость какая...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 20 апреля 2018, 11:28

      Вот это,реально,круто обошлись !!!! Вроде,одно очко,а цена какая?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 апреля 2018, 11:14

      Вот она цена одного очка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 апреля 2018, 11:13

      Строго обошлись.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11