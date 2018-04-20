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    «Реал» готовит 175 миллионов за переход Кейна

    В «Реале» серьезно намерены заполучить ближайшим летом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Для этого испанцы готовы заплатить за этот трансфер 175 миллионов евро.

    В текущем сезоне Кейн показывает отличную результативность, споря в гонке бомбардиров с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Ранее сам англичанин подверг сомнению возможность своего перехода в стан мадридского клуба.

    Кейн провел в текущем сезоне 31 игру в АПЛ, в которых забил 26 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    20.04.2018 09:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 11:08

      У Кейна в Тоттенхеме все идет прекрасно.Получится у него в Реале так же - большой вопрос?

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 апреля 2018, 19:42

      Если купит Кейна,очередной провал.Как то у них не могут за игроват новички,как Себалось,Хакими.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 20 апреля 2018, 13:22

      Что то мне кажется он там не заиграет)

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 12:29

      Мля...футбол сошел с ума

      0
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      Рейтинг: -11

      petropavlovan 20 апреля 2018, 10:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


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      -4
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      Рейтинг: +163

      Nimnul > petropavlovan 20 апреля 2018, 11:30

      Ты в жопу вставлял себе этот стимулятор?

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