«Реал» готовит 175 миллионов за переход Кейна

В «Реале» серьезно намерены заполучить ближайшим летом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Для этого испанцы готовы заплатить за этот трансфер 175 миллионов евро.

В текущем сезоне Кейн показывает отличную результативность, споря в гонке бомбардиров с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Ранее сам англичанин подверг сомнению возможность своего перехода в стан мадридского клуба.

Кейн провел в текущем сезоне 31 игру в АПЛ, в которых забил 26 голов и отдал три результативные передачи.