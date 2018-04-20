Божович может стать следующим главным тренером «Зенита»

Если это правда, и придет Божович, под него не будут делать крупных покупок, на которых можно попилить деньги Газпрома. Не будет и мелких ненужных покупок типа Оздоева, Набиуллина или Заболотного (которые были куплены отнюдь не для распила, а по просьбе Манчини). Не будет и громких продаж, потому что продавать нынешнему Зениту некого кроме Паредеса, а его Божович не отпустит. А вот если придет бесславно выгнанный из 10 команд Михайлович, он наверняка потребует обновить состав. Тут-то они и порезвятся. Поэтому более вероятен именно Михайлович. Или какие-нибудь Венгеры с Тухелями.
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович может возглавить «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ», петербургский клуб уже сделал предложение 49-летнему специалисту.
По информации источника, кроме черногорца имеются и другие кандидатуры. Ранее СМИ сообщили, что сине-бело-голубые рассматривают вариант с приглашением экс-тренера «Милана» и «Сампдории» Синиши Михайловича.
Окончательное решение «Зенит» примет по завершении нынешнего сезона.