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    Божович может стать следующим главным тренером «Зенита»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович может возглавить «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ», петербургский клуб уже сделал предложение 49-летнему специалисту.

    По информации источника, кроме черногорца имеются и другие кандидатуры. Ранее СМИ сообщили, что сине-бело-голубые рассматривают вариант с приглашением экс-тренера «Милана» и «Сампдории» Синиши Михайловича.

    Окончательное решение «Зенит» примет по завершении нынешнего сезона.

    Источник: Telegram

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    20.04.2018 16:14
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 21 апреля 2018, 14:47

      Если это правда, и придет Божович, под него не будут делать крупных покупок, на которых можно попилить деньги Газпрома. Не будет и мелких ненужных покупок типа Оздоева, Набиуллина или Заболотного (которые были куплены отнюдь не для распила, а по просьбе Манчини). Не будет и громких продаж, потому что продавать нынешнему Зениту некого кроме Паредеса, а его Божович не отпустит. А вот если придет бесславно выгнанный из 10 команд Михайлович, он наверняка потребует обновить состав. Тут-то они и порезвятся. Поэтому более вероятен именно Михайлович. Или какие-нибудь Венгеры с Тухелями.

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:34

      Божович хорошо знает российский футбол.Да и назвать его "иностранцем",как то язык не поворачивается.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2018, 08:13

      только Венгер и вернуть Аршавина

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 21 апреля 2018, 00:29

      Сейчас начнется.... Каждый день будут называть нового кандидата на должность тренера Зенита. Похоже, новостей больше нет...

      2
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      Рейтинг: +169

      Волховский 20 апреля 2018, 23:13

      Семака будут просить.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 20 апреля 2018, 22:41

      шутка-прибаутка

      0
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      Рейтинг: +91

      kanaev 20 апреля 2018, 21:31

      я за Божевича!!А лучше Семака!!

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 апреля 2018, 20:09

      В данном случае никакой Божевич и вообще ,никакой другой тренер не способен что -то сделать с Зенитом. Потому что дело не в тренере а в руководстве клубом. Идет тотальная отмывка денег. Это и так видно скупается всякий никому не нужный шлак под видом нужных клубу футболистов. Весь разлад из-за этого и происходит - приходят в клуб люди ,которых то и футболистами можно назвать с натяжкой( скажем так, приходит русский паспорт), и могу понять настоящий футболистов таких как Кришито, Иванович, которые наверняка думают: как так вообще может быть , когда приходит непонятно кто и получает деньги больше чем настоящий футболист.

      1
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 20 апреля 2018, 19:42

      Григорян ждет...))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 апреля 2018, 19:22

      Клубы Божича начинаются на "А": Амкар, Арсенал и т.д.

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > prezent2017 20 апреля 2018, 22:30

      Локо, Динамо, Ростов, Црвена...

      -1
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