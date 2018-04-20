Божович может стать следующим главным тренером «Зенита»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович может возглавить «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ», петербургский клуб уже сделал предложение 49-летнему специалисту.

По информации источника, кроме черногорца имеются и другие кандидатуры. Ранее СМИ сообщили, что сине-бело-голубые рассматривают вариант с приглашением экс-тренера «Милана» и «Сампдории» Синиши Михайловича.

Окончательное решение «Зенит» примет по завершении нынешнего сезона.