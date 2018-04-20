«Малага» первой вылетела из высшего дивизиона в топ-7 лигах Европы

Накануне состоялся матч 33-го тура испанской Примеры, в котором «Леванте» встречался с «Малагой». Игра завершилась со счетом 1:0.

Из-за этого поражения за пять туров до конца чемпионата андалусский клуб вылетел в Сегунду. «Малага» набрала 17 очков и даже теоретически не сможет подняться выше 18-го места. «Малага» провела в Примере 10 сезонов подряд, наивысшее достижение – 4-е место в сезоне-2011/12.

Стоит отметить, что команда из Андалусии первой обеспечила себе понижение в классе среди семи ведущих чемпионатов в Европе. Следующими могут отправиться в более низший дивизион «Беневенто» (Серия А) и «СКА-Хабаровск» (РФПЛ).