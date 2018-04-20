Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Малага» первой вылетела из высшего дивизиона в топ-7 лигах Европы

    Накануне состоялся матч 33-го тура испанской Примеры, в котором «Леванте» встречался с «Малагой». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Из-за этого поражения за пять туров до конца чемпионата андалусский клуб вылетел в Сегунду. «Малага» набрала 17 очков и даже теоретически не сможет подняться выше 18-го места. «Малага» провела в Примере 10 сезонов подряд, наивысшее достижение – 4-е место в сезоне-2011/12.

    Стоит отметить, что команда из Андалусии первой обеспечила себе понижение в классе среди семи ведущих чемпионатов в Европе. Следующими могут отправиться в более низший дивизион «Беневенто» (Серия А) и «СКА-Хабаровск» (РФПЛ).

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 06:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 10:43

      Теперь скорей всего смена тренера и игроков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -11

      petropavlovan 20 апреля 2018, 10:20

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://ocn.pt/Woud

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 апреля 2018, 08:16

      СКА обречен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 20 апреля 2018, 07:54

      Эх,ставил на Беневенто))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 апреля 2018, 06:50

      То есть семь ведущих - это пятёрка, Португалия и Россия. Забавно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 20 апреля 2018, 06:39

      Помню в 2012 в лиге чемпионов какая команда у них была!!! Иско зажигал по полной в той самой Малаге......зенит вынесли с треском 3:0

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11