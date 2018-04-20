Андерссон: «Ибрагимович не входит в планы сборной Швеции на чемпионат мира»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что не видит нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в составе национальной команды на предстоящем чемпионате мира. По словам специалиста, форвард не связывался с ним по поводу своего участия в мундиале.

«Златан и несколько других футболистов после чемпионата Европы во Франции заявили, что не хотят выступать за сборную. Я уважаю их решение, но я не могу всерьез относиться к тому, что пишут в СМИ и к словам самого Ибрагимовича. Я могу основываться лишь на том, что было сказано между нами.

У нас был диалог, и он доступно объяснил мне, чего хочет. Я принял это. Златан не звонил мне относительно чемпионата мира, и он не входит в планы сборной на турнир. То же самое можно сказать и о других футболистах, ранее отказавшихся от игры за национальную команду», – приводит слова Андерссона Sportskeeda.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.