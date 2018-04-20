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  • Андерссон: «Ибрагимович не входит в планы сборной Швеции на чемпионат мира»

Андерссон: «Ибрагимович не входит в планы сборной Швеции на чемпионат мира»

20 апреля 2018, 14:30
6

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что не видит нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в составе национальной команды на предстоящем чемпионате мира. По словам специалиста, форвард не связывался с ним по поводу своего участия в мундиале.

«Златан и несколько других футболистов после чемпионата Европы во Франции заявили, что не хотят выступать за сборную. Я уважаю их решение, но я не могу всерьез относиться к тому, что пишут в СМИ и к словам самого Ибрагимовича. Я могу основываться лишь на том, что было сказано между нами.

У нас был диалог, и он доступно объяснил мне, чего хочет. Я принял это. Златан не звонил мне относительно чемпионата мира, и он не входит в планы сборной на турнир. То же самое можно сказать и о других футболистах, ранее отказавшихся от игры за национальную команду», – приводит слова Андерссона Sportskeeda.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Швеция Ибрагимович Златан Андерссон Янне
Комментарии (6)
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acor94
1524225448
Интересно, что отаетит Златан.
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Федя Кабак
1524225670
Слишком самовлюбленный этот златан. Не нужен, не смотря на регалии
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OfaZavr
1524238241
ну вот и правильно.
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zigbert
1524301877
Все встало на свои места.
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Татарин за ЦСКА
1524652121
Это не Ибрагимович не входит в планы сборной Швеции на ЧМ,а сборная Швеции не входит в планы Ирагимовича на ЧМ
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