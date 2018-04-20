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    Андерссон: «Ибрагимович не входит в планы сборной Швеции на чемпионат мира»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что не видит нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в составе национальной команды на предстоящем чемпионате мира. По словам специалиста, форвард не связывался с ним по поводу своего участия в мундиале.

    «Златан и несколько других футболистов после чемпионата Европы во Франции заявили, что не хотят выступать за сборную. Я уважаю их решение, но я не могу всерьез относиться к тому, что пишут в СМИ и к словам самого Ибрагимовича. Я могу основываться лишь на том, что было сказано между нами.

    У нас был диалог, и он доступно объяснил мне, чего хочет. Я принял это. Златан не звонил мне относительно чемпионата мира, и он не входит в планы сборной на турнир. То же самое можно сказать и о других футболистах, ранее отказавшихся от игры за национальную команду», – приводит слова Андерссона Sportskeeda.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2018 14:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 13:28

      Это не Ибрагимович не входит в планы сборной Швеции на ЧМ,а сборная Швеции не входит в планы Ирагимовича на ЧМ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:11

      Все встало на свои места.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:30

      ну вот и правильно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 15:01

      Слишком самовлюбленный этот златан. Не нужен, не смотря на регалии

      2
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      Рейтинг: +3461

      acor94 20 апреля 2018, 14:57

      Интересно, что отаетит Златан.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > acor94 25 апреля 2018, 13:29

      отаетит????

      0
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