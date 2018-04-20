Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» оштрафовал Денисова на 1 миллион за оскорбление допинг-офицера. Игрок может пропустить один матч РФПЛ

«Локомотив» оштрафовал Денисова на 1 миллион за оскорбление допинг-офицера. Игрок может пропустить один матч РФПЛ

20 апреля 2018, 15:08
10

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов получил денежный штраф от клуба в размере 1 миллиона рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля во время тестирования, прошедшего на базе железнодорожников 16 апреля. Также, по ее словам, футболист может пропустить один из ближайших матчей красно-зеленых.

«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр», – сказал Пахноцкая.

Решение о дисквалификации Денисова на одну встречу может быть принято КДК или комитетом по этике РФС, если руководство организации инициирует дело.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gory One
1524226297
Гарик, держись. Все правильно написал видимо.
Ответить
Gullit 76
1524226482
Недовыжали?
Ответить
FanatSerj
1524226756
Липовая карточка у Смолова, дисквалификация Денисова за надписи, ну, ну Весна началась концовка чемпа будет веселой ))
Ответить
тщмек 19
1524227190
Повторяется история с Ростовом.
Ответить
Бабушка Зильзиля
1524227460
Почему курятник вещает а не официальные представители клуба или РФС?
Ответить
опус 2
1524228694
Один миллион рублей передан ,на прямую ,инспектору Вопрос исчерпан Денисов не пропускает следующую игру Примерно так у нас в футболе вопросы решаются
Ответить
Полная Канистра
1524232141
так он ведь не инспектора оскорбил а протокол ведь бумажку промокашку
Ответить
OfaZavr
1524238539
значит довели и задели чем-то, Денисов просто так не стал бы делать так)
Ответить
directorpg
1524270516
Надо, при любых обстоятельствах, быть сдержаннее.
Ответить
zigbert
1524302467
Не сдержался.
Ответить
Главные новости
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
3
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
4
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
6
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
12
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Все новости
Все новости
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
8
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+