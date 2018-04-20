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    «Локомотив» оштрафовал Денисова на 1 миллион за оскорбление допинг-офицера. Игрок может пропустить один матч РФПЛ

    Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов получил денежный штраф от клуба в размере 1 миллиона рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля во время тестирования, прошедшего на базе железнодорожников 16 апреля. Также, по ее словам, футболист может пропустить один из ближайших матчей красно-зеленых.

    «Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр», – сказал Пахноцкая.

    Решение о дисквалификации Денисова на одну встречу может быть принято КДК или комитетом по этике РФС, если руководство организации инициирует дело.

    Источник: ТАСС

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    20.04.2018 15:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:21

      Не сдержался.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 21 апреля 2018, 03:28

      Надо, при любых обстоятельствах, быть сдержаннее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:35

      значит довели и задели чем-то, Денисов просто так не стал бы делать так)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 апреля 2018, 16:49

      так он ведь не инспектора оскорбил а протокол ведь бумажку промокашку

      3
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 20 апреля 2018, 15:51

      Один миллион рублей передан ,на прямую ,инспектору Вопрос исчерпан Денисов не пропускает следующую игру Примерно так у нас в футболе вопросы решаются

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 20 апреля 2018, 15:31

      Почему курятник вещает а не официальные представители клуба или РФС?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 апреля 2018, 15:26

      Повторяется история с Ростовом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 апреля 2018, 15:19

      Липовая карточка у Смолова, дисквалификация Денисова за надписи, ну, ну Весна началась концовка чемпа будет веселой ))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 апреля 2018, 15:14

      Недовыжали?

      0
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      Рейтинг: +47

      Gory One 20 апреля 2018, 15:11

      Гарик, держись.
      Все правильно написал видимо.

      0
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