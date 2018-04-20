«Локомотив» оштрафовал Денисова на 1 миллион за оскорбление допинг-офицера. Игрок может пропустить один матч РФПЛ

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов получил денежный штраф от клуба в размере 1 миллиона рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля во время тестирования, прошедшего на базе железнодорожников 16 апреля. Также, по ее словам, футболист может пропустить один из ближайших матчей красно-зеленых.

«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр», – сказал Пахноцкая.

Решение о дисквалификации Денисова на одну встречу может быть принято КДК или комитетом по этике РФС, если руководство организации инициирует дело.