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Григорян покинул пост главного тренера «Луча-Энергии»

20 апреля 2018, 10:26
22

Руководство «Луча-Энергии» приняло решение отправить Александра Григоряна в отставку с поста главного тренера команды.

Контракт был расторгнут с формулировкой «из-за неудовлетворительных результатов в 2018 году». Команда набрала восемь очков в восьми матчах. «Луч» также вылетел из Кубка России.

«Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам.

Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче «Луч» уступил команде, которая находится на последнем месте в таблице. Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры.

В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что «Луч» способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ.

Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате», – прокомментировал ситуацию член правления клуба Дмитрий Друян.

Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять нынешний старший тренер Александр Алферов.

Источник: ФК «Луч-Энергия»
Россия. ФНЛ Трансферы Луч Григорян Александр
Комментарии (22)
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Untitled-1
1524209447
затравили петухами
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OfaZavr
1524210219
под видом что из-за результатов команды уволили а по правде из-за отношений с болельщиками скорее всего сам попросил отставки.
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Bobafett
1524211016
ИмПотенциальный тренер)
Ответить
absent32
1524211144
вернется к курицам теперь, помощник уже имеется)))
Ответить
Gullit 76
1524211219
Фигаро.
Ответить
Garrincha58
1524212071
пусть девушек тренирует там у него лучше получалось
Ответить
А Л Е К С А Н Д Р К
1524213545
Какие такие другие результаты они ожидали??? ) Обе стороны дурака валяют!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1524216181
Очередное прощай...
Ответить
Obojaemiy
1524216291
Как потаскушка какая то..тут 3 дня поработает, там 2 недели...
Ответить
Федя Кабак
1524216380
Какой то клоун он...бегает по третесортным клубам, везде чушь какую то несёт
Ответить
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