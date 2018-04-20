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    Григорян покинул пост главного тренера «Луча-Энергии»

    Руководство «Луча-Энергии» приняло решение отправить Александра Григоряна в отставку с поста главного тренера команды.

    Контракт был расторгнут с формулировкой «из-за неудовлетворительных результатов в 2018 году». Команда набрала восемь очков в восьми матчах. «Луч» также вылетел из Кубка России.

    «Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам.

    Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче «Луч» уступил команде, которая находится на последнем месте в таблице. Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры.

    В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что «Луч» способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ.

    Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате», – прокомментировал ситуацию член правления клуба Дмитрий Друян.

    Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять нынешний старший тренер Александр Алферов.

    Источник: ФК «Луч-Энергия»

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    20.04.2018 10:26
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    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 11:22

      В данной ситуации это наиболее правильное решение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 апреля 2018, 03:14

      Нигде пригреть свою пятую точку не может, и почти всегда уходит со скандалом, кроме Арарата, по-моему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 20 апреля 2018, 12:58

      летун

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 12:26

      Какой то клоун он...бегает по третесортным клубам, везде чушь какую то несёт

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 20 апреля 2018, 12:24

      Как потаскушка какая то..тут 3 дня поработает, там 2 недели...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 апреля 2018, 12:23

      Очередное прощай...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 20 апреля 2018, 11:39

      Какие такие другие результаты они ожидали??? ) Обе стороны дурака валяют!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 20 апреля 2018, 11:29

      мож в Спартак его?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Mirex_CSKA 20 апреля 2018, 11:34

      В Боруссии Дортмундской тренерское кресло освобождается, лучше туда сразу!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 апреля 2018, 11:17

      Григорян не захотел вылетать во втордив.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 апреля 2018, 11:14

      пусть девушек тренирует там у него лучше получалось

      2
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