Григорян покинул пост главного тренера «Луча-Энергии»

Руководство «Луча-Энергии» приняло решение отправить Александра Григоряна в отставку с поста главного тренера команды.

Контракт был расторгнут с формулировкой «из-за неудовлетворительных результатов в 2018 году». Команда набрала восемь очков в восьми матчах. «Луч» также вылетел из Кубка России.

«Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам.

Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче «Луч» уступил команде, которая находится на последнем месте в таблице. Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры.

В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что «Луч» способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ.

Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате», – прокомментировал ситуацию член правления клуба Дмитрий Друян.

Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять нынешний старший тренер Александр Алферов.