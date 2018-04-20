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Варга: «Не удивлюсь, если Венгер окажется в РФПЛ»

20 апреля 2018, 17:59
6

Футбольный агент Шандор Варга подчеркнул, что не будет удивлен, если главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер решит попробовать свои силы в РФПЛ.

Сегодня, 20 апреля, стало известно, что французский специалист покинет лондонский клуб по завершении текущего сезона.

– Получается, ближайшим летом нам не стоит ждать, что Венгер окажется в новой команде?

– Я вообще думаю, что он останется в «Арсенале» и получит высокую должность. Уверен, от его мнения зависит и выбор следующего тренера, и трансферная кампания. Мне это так представляется. Но точно сказать не могу, потому что мы с ним давно подробно не общались. Перекидывались парой слов перед играми с ЦСКА, но не больше. Так что высказываю свое мнение, а не его.

– А Россия его может заинтересовать?

– Венгер – космополит. Как вы знаете, француз работал в Японии и с теплотой вспоминает то время, считает его одним из самых светлых в своей карьере. Это очень открытый человек, поэтому может трудиться и в Китае, и в Африке, и в России. Но, повторю, важно, чтобы его это интересовало с точки зрения творчества, одной только зарплатой Арсена не заманишь.

– Условный «Зенит» может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов?

– Да. Или создание чего-то нового, Арсен очень творческий человек, и всегда говорил, что не скупщик, хотя ему предлагали серьезные трансферные бюджеты. Он, если помните, утверждал, что ему лучше взять перспективного 16-летнего мальчика и довести его до пика. Вот такие процессы ему и интересны. Так что если ему предложат что-то стоящее с этой точки зрения, то не удивлюсь, что Венгер окажется в России или Индии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (6)
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maygli
1524237528
В Зенит уже сватают. :-)))
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777+
1524251661
Из клубов РФПЛ Венгер на мой взгляд мог бы подойти только Краснодару, потому,что Галицкий как и сам Венгер строит команду "в долгую" на перспективу. Другие наши "топ-клубы", при наличии денег, требуют результата уже сегодня вечером, а это не всегда правильно.....!!!!
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Sanirin79
1524255763
Похоже на смену Манчини...
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СОКОЛ САРАТОВ
1524258888
на пенсию уйдёт
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serppion
1524293150
Бомбардир, ты ври, да не завирайся!
Ответить
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