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    Варга: «Не удивлюсь, если Венгер окажется в РФПЛ»

    Футбольный агент Шандор Варга подчеркнул, что не будет удивлен, если главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер решит попробовать свои силы в РФПЛ.

    Сегодня, 20 апреля, стало известно, что французский специалист покинет лондонский клуб по завершении текущего сезона.

    – Получается, ближайшим летом нам не стоит ждать, что Венгер окажется в новой команде?

    – Я вообще думаю, что он останется в «Арсенале» и получит высокую должность. Уверен, от его мнения зависит и выбор следующего тренера, и трансферная кампания. Мне это так представляется. Но точно сказать не могу, потому что мы с ним давно подробно не общались. Перекидывались парой слов перед играми с ЦСКА, но не больше. Так что высказываю свое мнение, а не его.

    – А Россия его может заинтересовать?

    – Венгер – космополит. Как вы знаете, француз работал в Японии и с теплотой вспоминает то время, считает его одним из самых светлых в своей карьере. Это очень открытый человек, поэтому может трудиться и в Китае, и в Африке, и в России. Но, повторю, важно, чтобы его это интересовало с точки зрения творчества, одной только зарплатой Арсена не заманишь.

    – Условный «Зенит» может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов?

    – Да. Или создание чего-то нового, Арсен очень творческий человек, и всегда говорил, что не скупщик, хотя ему предлагали серьезные трансферные бюджеты. Он, если помните, утверждал, что ему лучше взять перспективного 16-летнего мальчика и довести его до пика. Вот такие процессы ему и интересны. Так что если ему предложат что-то стоящее с этой точки зрения, то не удивлюсь, что Венгер окажется в России или Индии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2018 17:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 апреля 2018, 09:45

      Бомбардир, ты ври, да не завирайся!

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 апреля 2018, 00:14

      на пенсию уйдёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 20 апреля 2018, 23:22

      Похоже на смену Манчини...

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 20 апреля 2018, 22:14

      Из клубов РФПЛ Венгер на мой взгляд мог бы подойти только Краснодару, потому,что Галицкий как и сам Венгер строит команду "в долгую" на перспективу. Другие наши "топ-клубы", при наличии денег, требуют результата уже сегодня вечером, а это не всегда правильно.....!!!!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 апреля 2018, 18:18

      В Зенит уже сватают.
      :-)))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > maygli 21 апреля 2018, 02:31

      Переживём. Может на молодёжь внимание обратит.

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