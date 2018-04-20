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    Мората извинился за свою реакцию на замену в матче с «Бернли»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората извинился за свое поведение в выездном матче 31-го тура АПЛ с «Бернли». В середине второго тайма футболист должен был покинуть поле, уступив место партнеру по команде. В ответ на такое решение тренерского штаба Мората демонстративно швырнул бутсы.

    «Я хочу извиниться за свою реакцию, когда меня отправили на скамейку. Когда я терплю неудачу, очень злюсь на себя», – написал Мората в твиттере.

    Матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Челси» завершился со счетом 1:2.

    Источник: Twitter

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    20.04.2018 08:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -11

      petropavlovan 20 апреля 2018, 10:20

      Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://5.gp/press

      -2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 20 апреля 2018, 09:30

      в топку!!!

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 08:14

      Нервишки то не выдержали...а по моему это не топ форвард. Достаточно посредственный

      3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Федя Кабак 20 апреля 2018, 21:08

      тоже считаю раздутая звезда, ничего особенного, если бы талант был не нужно было бы и злиться тогда

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