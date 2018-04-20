Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://5.gp/press
Нападающий «Челси» Альваро Мората извинился за свое поведение в выездном матче 31-го тура АПЛ с «Бернли». В середине второго тайма футболист должен был покинуть поле, уступив место партнеру по команде. В ответ на такое решение тренерского штаба Мората демонстративно швырнул бутсы.
«Я хочу извиниться за свою реакцию, когда меня отправили на скамейку. Когда я терплю неудачу, очень злюсь на себя», – написал Мората в твиттере.
Матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Челси» завершился со счетом 1:2.
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— Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 19 апреля 2018 г.