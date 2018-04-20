Мората извинился за свою реакцию на замену в матче с «Бернли»

Нападающий «Челси» Альваро Мората извинился за свое поведение в выездном матче 31-го тура АПЛ с «Бернли». В середине второго тайма футболист должен был покинуть поле, уступив место партнеру по команде. В ответ на такое решение тренерского штаба Мората демонстративно швырнул бутсы.

«Я хочу извиниться за свою реакцию, когда меня отправили на скамейку. Когда я терплю неудачу, очень злюсь на себя», – написал Мората в твиттере.

Матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Челси» завершился со счетом 1:2.