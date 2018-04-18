РФПЛ. ЦСКА разгромил «Амкар», Чалов оформил дубль

В матче 23-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Амкар» со счетом 3:0. Дублем отметился нападающий армейцев Федор Чалов.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Амкар» с 28-ю очками идет 13-м.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Витиньо, 44; 2:0 – Чалов, 45+1; 3:0 – Чалов, 62.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Натхо, Кучаев (Хусанов, 68), Головин (Бистрович, 63), Витиньо, Муса, Чалов (Жамалетдинов, 79).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Мельников, Комолов, Гол, Огуде (Гащенков, 71), Баланович (Браун, 62), Оланаре (Бодул, 46).

Предупреждения: нет – Идову, 71.

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