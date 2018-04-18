Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. ЦСКА разгромил «Амкар», Чалов оформил дубль

    В матче 23-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Амкар» со счетом 3:0. Дублем отметился нападающий армейцев Федор Чалов.

    ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Амкар» с 28-ю очками идет 13-м.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Витиньо, 44; 2:0 – Чалов, 45+1; 3:0 – Чалов, 62.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Натхо, Кучаев (Хусанов, 68), Головин (Бистрович, 63), Витиньо, Муса, Чалов (Жамалетдинов, 79).

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Мельников, Комолов, Гол, Огуде (Гащенков, 71), Баланович (Браун, 62), Оланаре (Бодул, 46).

    Предупреждения: нет – Идову, 71.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2018 22:18
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 апреля 2018, 09:48

      Вот надо и наигрывать своих, раз на НОРМАЛЬНЫХ иностранцев нет денег. Пора и с центральными защитниками что то решать. Гинер, где Чернов????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 19 апреля 2018, 00:47

      Федя молодец!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > СашкаГуров 19 апреля 2018, 00:48

      И не нужны всякие Вититьо и Мусса .......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 18 апреля 2018, 23:21

      Вот так бы да в каждой игре.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 апреля 2018, 22:46

      Браво Чалов!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      diemens74 18 апреля 2018, 22:39

      Если честно порадовал сегодня больше не Чалов, а Глушак. Спасибо за игру, Спам

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > diemens74 18 апреля 2018, 22:45

      Есть такое дело)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 апреля 2018, 22:36

      М О Л О Д Ц Ы! ПОНИМАЛИ, ЧТО ОТСТУПАТЬ НЕКУДА. ПОРАДОВАЛ И ХК ЦСКА!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 18 апреля 2018, 22:26

      Молодца и какой Хусанов, он ХОСОНОВ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17768

      paracetamol 18 апреля 2018, 22:20

      Наскребли по сусекам на колобок Амкару.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11